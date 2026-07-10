Coronaminister Hugo de Jonge verhoord in enquête: zo kwamen zijn ingrijpende maatregelen tot stand
Voor veel mensen is hij hét politieke gezicht van de coronaperiode: Hugo de Jonge. Als minister moest hij moeilijke keuzes maken over ingrijpende maatregelen. Dat leverde hem lof op, maar ook veel kritiek. Vandaag blikte hij terug voor de coronacommissie.
De Jonge had als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport één van de belangrijkste posten in het kabinet. Samen met premier Rutte maakte hij scherpe keuzes over vaccinaties, de zorg en mondkapjes. Veel beslissingen moesten worden genomen onder grote druk, terwijl er veel onbekend was. Hoe kijkt hij daar nu op terug? Voor de coronacommissie legde hij zijn keuzes uit en was hij soms ook zelfkritisch.