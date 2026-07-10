Coronaminister Hugo de Jonge verhoord in enquête: zo kwamen zijn ingrijpende maatregelen tot stand

De Jonge had als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport één van de belangrijkste posten in het kabinet. Samen met premier Rutte maakte hij scherpe keuzes over vaccinaties, de zorg en mondkapjes. Veel beslissingen moesten worden genomen onder grote druk, terwijl er veel onbekend was. Hoe kijkt hij daar nu op terug? Voor de coronacommissie legde hij zijn keuzes uit en was hij soms ook zelfkritisch.