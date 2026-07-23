Consumentenbond ziet opnieuw misleiding door groot techbedrijf: massaclaim tegen Thuisbezorgd dreigt

Volgens de Consumentenbond zijn honderden miljoenen mensen gedupeerd omdat ze bij het afrekenen ineens meer kosten kregen voor verplichte service, tasjes, plastic verpakkingen en saus. Kosten die eerder in het bestelproces duidelijk hadden moeten zijn. Als Thuisbezorgd niet snel iets verandert, komt de Consumentenbond met een massaclaim. Een middel dat steeds vaker wordt gebruikt.