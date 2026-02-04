Code rood in Noorden vanwege extreme gladheid, maar in de rest van land niets aan de hand: hoe dat zit

In het noorden van Nederland gold een groot deel van de dag code rood vanwege ijzel. De bevroren regen zorgde voor problemen zoals glibberigheid op de wegen, ongelukken en treinen die niet reden. Ook konden winkels en zelfs ziekenhuizen niet open.