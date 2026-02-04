Code rood in Noorden vanwege extreme gladheid, maar in de rest van land niets aan de hand: hoe dat zit
In het noorden van Nederland gold een groot deel van de dag code rood vanwege ijzel. De bevroren regen zorgde voor problemen zoals glibberigheid op de wegen, ongelukken en treinen die niet reden. Ook konden winkels en zelfs ziekenhuizen niet open.
Opvallend was dat er een 'ijzel-gordijn' door Nederland liep. Die grens lag ongeveer bij Emmeloord. Daar botste koude lucht vanuit Scandinavië en warmere lucht vanuit het zuidwesten, waardoor de problemen dus niet in heel Nederland speelden.