Chi-Ling worstelde met de transitie van haar volwassen trans kind: 'Ik moest wennen aan het pad dat ze ging bewandelen'

"2 jaar geleden kwam ze uit de kast als transgender", vertelt Chi-Ling over haar toen al volwassen dochter Luna. "Ze is altijd al een kind geweest dat anders was, maar toen pas vielen alle stukjes op zijn plaats. Ik ben geen jongetje, maar een meisje, wist ze toen."

Innerlijke worsteling

Chi-Ling zag al vroeg in de opvoeding dat Luna niet lekker in haar vel zat. "Ze is erg intelligent en ook wat minder sociaal. Op school viel ze buiten de groep." Als ouder dacht ze dat wat extra leerstof en trainingen over sociale vaardigheden dat wel zouden verhelpen. "Maar toch, dat was het niet helemaal."

Want ook met die hulp voelde haar dochter zich niet zichzelf. Tijdens de pandemie kampte ze zelfs met een depressie. Tot zo'n 3 jaar geleden. Toen ging Luna actief op zoek naar zichzelf. "Ze heeft toen heel veel informatie gezocht online", vertelt Chi-Ling.

Het laatste zetje

Maar het kwartje viel definitief toen het duo in 2023 samen naar een concert van Coldplay ging. "We werden toen aangesproken van 'hey dames, heel veel plezier'", vertelt Chi-Ling. Zelf was ze op dat moment even verbaasd. Voor Luna - die toen haar haar al lang droeg - voelde die ene opmerking juist als thuiskomen.

"Dat is denk ik net even dat duwtje geweest dat ze nog nodig had", denkt Chi-Ling. Want nog geen 2 maanden later kwam Luna thuis met nieuws dat ze wilde delen: "Ze zei eerst dat ze non-binair was. Een week later was het van: 'Nee, dat is het toch niet. Ik voel me echt vrouw'. En toen heeft ze alles in gang gezet."