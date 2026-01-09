Chaos door sneeuw in Noord-Nederland, maar in Groningen gingen zorgmedewerkers gewoon aan het werk

In het Martini Ziekenhuis in Groningen is het personeel goed voorbereid op de hevige weersomstandigheden. Om ervoor te zorgen dat er vandaag sowieso zorgverleners aanwezig waren, bleven zo'n 70 medewerkers in de nacht van donderdag op vrijdag slapen. Ook thuiszorgmedewerkers liepen vanochtend zo goed als mogelijk hun ronde door de sneeuw. Niet alleen in de zorg ging het werk door: ook op de Vismarkt in de stad waren de vis-, kaas- en broodkraam geopend. "Je moet een beetje creatief zijn."