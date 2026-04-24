Geen wachtlijst, maar direct hulp. Dat is de belofte van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) aan slachtoffers. Maar het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren explosief gestegen en hulpverleners kunnen de vraag haast niet meer aan.

Centrum Seksueel Geweld kan toename meldingen nauwelijks meer aan, toch is het nog maar 'het topje van de ijsberg'

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het CSG in 2025 ruim 4600 aanmeldingen kreeg van slachtoffers van seksueel geweld en daar zorg aan heeft verleend, 20 procent meer dan het jaar ervoor. Er kwamen ook bijna 16.000 telefoontjes binnen bij de landelijke hulplijn, zo'n 40 procent meer dan het jaar ervoor. 16 centra in het hele land In 2012 werd in Utrecht het eerste centrum opgericht, vertelt directeur kennisontwikkeling Iva Bicanic. Ze heeft zich lang hard gemaakt voor een centrum waar slachtoffers van seksueel direct terecht kunnen. En met succes: inmiddels zijn er 16 centra door het hele land. Het CSG geeft advies en hulp aan slachtoffers en werkt met verschillende professionals samen, zoals verpleegkundigen, politie en advocaten. Het centrum is fysiek, telefonisch en via de chat te benaderen. Maar nu is Bicanic bang dat ze de belofte niet meer kan waarmaken en dus niet meer iedereen kan helpen. "Wij willen natuurlijk kwaliteit van zorg behouden, maar we zijn bang dat we straks bijvoorbeeld die telefoonlijn niet meer beschikbaar kunnen stellen."

Diverse groep slachtoffers Maar juist die telefoonlijn staat de laatste tijd roodgloeiend, mede doordat mensen steeds makkelijker om hulp durven te vragen zegt Bicanic. "We praten als samenleving makkelijker over seksueel geweld en seksuele grensoverschrijding. En daardoor worden we vaker benaderd. Of dat nou voor medische hulp is, of psychologische, of juridische hulp", zegt Bicanic. Het gaat om een diverse groep mensen, met allerlei ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Denk aan betastingen, aanranding, verkrachting, misbruik van langer geleden, online misbruik, sextortion, dat kan binnen de familie, maar ook buiten de familie zijn." Het aantal meldingen blijft jaarlijks toenemen, toch is dit is volgens Bicanic nog altijd 'het topje van de ijsberg'. "Zo'n 20.000 mensen per jaar krijgen hulp bij ons. Dat lijkt veel, maar dat is echt helemaal niet veel." Het probleem wegstoppen Volgens haar proberen de meeste slachtoffers het weg te stoppen, te vergeten en er niet over te praten. "Dat mag natuurlijk, dat mogen mensen zelf kiezen", zegt Bicanic. Tegelijk hoopt ze ook dat mensen hulp vragen als daar behoefte aan is. Ze benadrukt dat mensen met allerlei soorten vragen zich mogen melden bij het CSG.

Online seksueel misbruik neemt alleen maar toe Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld