CDA lang niet grootste in zetelpeiling, maar Henri Bontenbal volgens kiezers veruit meest geschikt als premier

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het Opiniepanel. Hoewel zijn partij in de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Verian lang niet de grootste is met 23 zetels, is het imago van de CDA-leider nog kraakhelder. Niet alleen bij zijn 'eigen' CDA-kiezers staat hij er goed op, ook daarbuiten wordt hij geroemd.

Bontenbal meest sympathiek

Om te beginnen, van de leiders van de zes grootste partijen is Bontenbal het meest sympathiek. Volgens 52 procent van alle ondervraagden komt hij zo over. Volgens kiezers straalt hij uit wat zijn boodschap is deze campagne: fatsoen en respect voor andermans overtuigingen.

Alleen D66-leider Rob Jetten komt met 42 procent in de buurt van dat percentage, maar dat komt vooral van kiezers van progressieve partijen. Bontenbal wordt door kiezers van zowel linkse als rechtse partijen aardig gevonden. VVD- en GroenLinks-PvdA-kiezers vinden hem zelfs sympathieker dan 'hun eigen' partijleiders Yeşilgöz en Timmermans. Een VVD-kiezer daarover: "Dilan kan heel scherp zijn als het moet, maar ook als het niet moet. Dat vind ik echt anders dan Bontenbal, die zal altijd kiezen voor de-escaleren. Dat heeft Nederland nodig."