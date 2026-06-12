Buurt in shock na zware explosie bij sportschool Amsterdam-Osdorp: 'Ik ben heel verdrietig'
De Amsterdamse wijk Osdorp werd vannacht opgeschrikt door een harde explosie bij een sportschool. Honderden bewoners van de flat ernaast moesten halsoverkop hun huizen uit. In de buurt zit de schrik er goed in: "Ik zag twee mannen onder het puin liggen."
Het grote gapende gat laat zien hoe krachtig de explosie is geweest. Terwijl de brandweer nog de hele dag bezig is met blussen en in het puin naar mogelijke slachtoffers zoekt, komen buurtbewoners bij van de (mentale) klap. "Ik ben heel verdrietig, dit doet heel veel pijn." De flatbewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis: ook komende nacht moeten zij ergens anders slapen.