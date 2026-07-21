Burgers sporen vaker zelf 'daders' op: hoe dat kansen biedt voor de politie

"Het delen van beelden, ik vind zelf dat we daar anno 2026 ook weer niet al te ingewikkeld over moeten blijven doen, want de hele wereld is daarin veranderd", zegt oud-rechercheur en veiligheidsexpert Sander Schaepman. Burgers die hun eigen opsporingsonderzoek doen, kunnen de politie volgens hem helpen.

Regels en grenzen

"Het gaat hier echt om het zorgen dat de identiteit van de dader achterhaald wordt en bij de politie wordt gebracht", voegt hij daar wel aan toe. "En dat is altijd goed, als het binnen de afgesproken regels gaat."

Maar waar ligt dan de grens? "Die zit hem in de regels die ervoor zijn en de betamelijkheid ook." Dus op een normale manier met elkaar om blijven gaan.