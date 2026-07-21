Burgers sporen vaker zelf 'daders' op: hoe dat kansen biedt voor de politie
Sinds de komst van social media komt het steeds vaker voor. Burgers die 'daders' opsporen en dat filmen. Met de structurele onderbezetting bij de politie ziet oud-rechercheur en veiligheidsexpert Sander Schaepman daar kansen in. Al is er wel een grens.
"Het delen van beelden, ik vind zelf dat we daar anno 2026 ook weer niet al te ingewikkeld over moeten blijven doen, want de hele wereld is daarin veranderd", zegt oud-rechercheur en veiligheidsexpert Sander Schaepman. Burgers die hun eigen opsporingsonderzoek doen, kunnen de politie volgens hem helpen.
Regels en grenzen
"Het gaat hier echt om het zorgen dat de identiteit van de dader achterhaald wordt en bij de politie wordt gebracht", voegt hij daar wel aan toe. "En dat is altijd goed, als het binnen de afgesproken regels gaat."
Maar waar ligt dan de grens? "Die zit hem in de regels die ervoor zijn en de betamelijkheid ook." Dus op een normale manier met elkaar om blijven gaan.
Anders dan 'pedojagers'
Het spelen voor eigen rechter is volgens hem dus echt iets anders. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de zogenoemde 'pedojagers'. "Dat zijn eigenlijk geweldplegers, die dat doen om geweld een bepaalde zingeving te geven." Daarom moet de overheid - en zeker gemeentes en politie - blijven controleren, zegt Schaepman.
Het filmen en delen van de opsporingen heeft ook een keerzijde. "Als er veel publiciteit is gegeven of gegenereerd, zie je nu vaak dat het in het nadeel van de verdachte wordt uitgelegd. En dan straft de rechter in het voordeel van de verdachte." Mindere straffen dus.
Filmen
Daarbij is het filmen en delen niet volledig legaal. Het delen van persoonsgegevens, zelfs het opslaan van dat soort gegevens, is in Nederland en over heel Europa aan regels gebonden.
Maar Schaepman denkt dat de rechter hier op termijn steeds makkelijker mee om zal gaan. "Het is wel vaak begrijpelijk. Ook gezien de ontwikkeling die we allemaal meemaken: iedereen heeft een smartphone, iedereen maakt foto's, video's."