'Burgerberaad geeft zuurstof aan lokale democratie': hoe inwoners Arnhem wantrouwen in hun stad zien verdwijnen

Later dit jaar volgt ook Eindhoven, met zijn eerste editie. Maar wat levert zo'n burgerberaad eigenlijk op? En wat vraagt het van de inwoners die eraan deelnemen?

Concrete voorstellen

In Arnhem richtte het meest recente burgerberaad zich op één centrale vraag: hoe krijgt de stad haar woningen duurzaam van het gas af? Een gelote groep inwoners ging maandenlang in gesprek met experts, beleidsmakers én met elkaar om tot concrete voorstellen te komen.

De Arnhemse Florieke Vos was een van hen. Ze werd uitgenodigd via een brief die op haar deurmat viel. Een extern bureau zorgde ervoor dat de deelnemers een zo realistisch mogelijke afspiegeling van de stad vormden.

Draagvlak creëren

Vos was vooraf zowel nieuwsgierig als sceptisch. Ze vroeg zich af of de gemeente wel echt open zou staan voor de input van de inwoners, of dat de burgerberaad vooral bedoeld was om draagvlak te creëren voor plannen die al klaarlagen.

Maar tijdens het traject sloeg de scepsis om. De adviezen bleken daadwerkelijk meegenomen te worden. "Het was een intensief proces, maar daardoor voelde je je wel echt onderdeel van het geheel. Dat ik daadwerkelijk iets kon bijdragen had ik vooraf echt niet verwacht."