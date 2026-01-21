'Burgerberaad geeft zuurstof aan lokale democratie': hoe inwoners Arnhem wantrouwen in hun stad zien verdwijnen
Steeds meer gemeenten zetten in op een burgerberaad als hét middel om inwoners te betrekken bij ingewikkelde maatschappelijke en lokale vraagstukken. In de afgelopen 3 jaar werden er landelijk meer dan zestig georganiseerd, zo ook in Arnhem.
Later dit jaar volgt ook Eindhoven, met zijn eerste editie. Maar wat levert zo'n burgerberaad eigenlijk op? En wat vraagt het van de inwoners die eraan deelnemen?
Concrete voorstellen
In Arnhem richtte het meest recente burgerberaad zich op één centrale vraag: hoe krijgt de stad haar woningen duurzaam van het gas af? Een gelote groep inwoners ging maandenlang in gesprek met experts, beleidsmakers én met elkaar om tot concrete voorstellen te komen.
De Arnhemse Florieke Vos was een van hen. Ze werd uitgenodigd via een brief die op haar deurmat viel. Een extern bureau zorgde ervoor dat de deelnemers een zo realistisch mogelijke afspiegeling van de stad vormden.
Draagvlak creëren
Vos was vooraf zowel nieuwsgierig als sceptisch. Ze vroeg zich af of de gemeente wel echt open zou staan voor de input van de inwoners, of dat de burgerberaad vooral bedoeld was om draagvlak te creëren voor plannen die al klaarlagen.
Maar tijdens het traject sloeg de scepsis om. De adviezen bleken daadwerkelijk meegenomen te worden. "Het was een intensief proces, maar daardoor voelde je je wel echt onderdeel van het geheel. Dat ik daadwerkelijk iets kon bijdragen had ik vooraf echt niet verwacht."
Waardevolle toevoeging
Ook wethouder Burgerparticipatie Bob Roelofs ziet het burgerberaad als een waardevolle toevoeging aan de lokale democratie. "Ik vind het echt een mooi instrument om inwoners bij de gemeente te betrekken," zegt hij. Dat de adviezen van inwoners soms afwijken van wat de politiek zelf zou bedenken, vindt hij eerder een kracht dan een probleem. "Gelukkig maar, want onze democratie is nogal kleurrijk."
Hij wijst op een eerder burgerberaad in Arnhem over afvalbeleid dat tot een verrassend voorstel leidde: ondergrondse afvalcontainers op slot, maar zonder financiële prikkel voor restafval. "Dat was echt een nieuw inzicht en we gaan het ook uitvoeren." Dat de organisatie van een burgerberaad ongeveer drie ton kost, vindt Roelofs geen bezwaar. "De democratie moet niet alleen kijken naar wat het kost, maar vooral naar wat het oplevert."
Bredere zoektocht
Dat steeds meer gemeenten voor een burgerberaad kiezen, verbaast universitair hoofddocent empirische politicologie Kristof Jacobs niet. Volgens hem sluit het instrument aan bij een bredere zoektocht naar manieren om inwoners dichter bij beleid betrekken. "Het burgerberaad is op dit moment echt een hot instrument", vertelt hij.
Gemeenten kampen volgens hem met "een laag vertrouwen in de politiek" en "gepolariseerde onderwerpen waar ze moeilijk uit komen". Volgens Jacobs kunnen burgerberaden daar beweging in brengen: "Burgers kijken vanuit een praktisch perspectief voorbij de oplossingen waar klassieke politiek vaak in blijft hangen" Dat zorgt volgens hem voor "nieuwe zuurstof in beleidsdomeinen waar men vastzit."
'Verbinding staat centraal'
Voor Florieke Vos zat de waarde vooral in de menselijke kant van het beraad. Ze zag hoe het mensen uit verschillende wijken en met verschillende achtergronden met elkaar verbond. "Het bracht verbinding, en het nam het wantrouwen weg", zegt ze. Haar advies aan de gemeente Eindhoven, die binnenkort een burgerberaad over veiligheid organiseert?
"Zorg dat die verbinding met elkaar en de gemeente centraal staat. Help inwoners hun ideeën goed te formuleren, en geef ze het gevoel dat hun bijdrage ertoe doet." De ervaring veranderde haar kijk op lokale politiek blijvend. Een burgerberaad is volgens haar misschien niet de oplossing voor elk beleidsvraagstuk, maar wel "bovengemiddeld zinvol", vooral omdat het inwoners laat ervaren dat de democratie ook van hén is.