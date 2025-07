Buitenlandse investeerders kopen vakantieparken op 'om snel geld te verdienen', maar deze bewoners kwamen succesvol in actie

Dat weten de vaste bewoners van Meerzicht in het Drentse Matsloot. Het vakantiepark werd jaren geleden overgenomen door EuroParcs en de bewoners vreesden voor hun plekje. Dus besloten ze in actie te komen en Meerzicht zelf te kopen. "We hebben er samen keihard voor gevochten en dat is gelukt", vertelt Daniella van Gennep. Het kan dus wél, benadrukt de bewoonster. "Ik adviseer iedereen die zo'n 'oprotbrief' krijgt: 'Blijf staan met z'n allen!' Grijp alles aan om je eigen huisje te behouden."