Bruiloft Dua Lipa op Sicilië leidt tot protest lokale bevolking, is dat terecht?: 'Geen jarenlange positieve impact'

Het koppel trouwde officieel in Engeland vorige week, maar plakt er nog een feestweekend aan vast. Delen van de stad zijn afgesloten, bijvoorbeeld pleinen die normaal openbaar toegankelijk zijn. Inwoners zijn boos, maar de burgemeester van Palermo is positief. Volgens hem is de komst van Dua Lipa één grote reclame voor de stad. Volgens lector toerisme aan de hogeschool Breda Jeroen Klijs valt dat wel mee.

'Geen jarenlange positieve impact'

"Er zijn best wel wat studies gedaan, met name naar de effecten van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en WK's. Daar wordt vaak gesteld dat je tijdens het evenement zelf positieve effecten kunt zien, qua aantal bezoekers", zegt Klijs. Hij onderzoekt de maatschappelijke gevolgen en impact van toerisme.

"Maar als je vervolgens een jaar later kijkt, of twee jaar later, zie je dat helemaal niet meer terug. Ik heb het nu over aantallen toeristen. Dat effect, daar is weinig bewijs voor. Dus dat het jarenlang een positieve impact heeft, dat is niet of nauwelijks aangetoond in wetenschappelijke studies." En dat terwijl lokale politici daar wel vaak de nadruk opleggen.

Protest

Het is volgens Klijs dan ook niet opvallend dat de lokale bevolking protesteert. "Het betekent voor die bewoners heel wat qua verstoring van hun normale dagelijks leven. En ik kan me ook voorstellen dat dit nou niet een evenement is waarbij ze zelf direct heel veel baten ervaren op het moment zelf", zegt hij.

"Er zijn toch met name mensen van buitenaf die komen om zo'n evenement mee te maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de inwoners daar last van hebben en dat ook laten horen."