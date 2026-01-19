Brengt World Economic Forum de oplossing voor Groenland-conflict? 'Ideale plek om met Trump in gesprek te gaan'

Martin Visser van de Financieele Telegraaf is de afgelopen jaren drie keer aanwezig geweest bij het WEF. Hij ontkracht meteen het beeld dat mensen van het evenement hebben. "Mijn collega's dachten ook dat ik champagne ging drinken. Dat viel bitter tegen. Er zijn zeker een paar hele grote feesten. Maar de meeste mensen komen er vooral om keihard te netwerken: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat."

Bomvolle agenda

Het WEF is een Zwitserse organisatie die congressen over de hele wereld organiseert, waarbij regeringsleiders en ceo's van grote bedrijven samenkomen om met elkaar te praten over de recente ontwikkelingen in de wereld. Meestal gaat dit over milieu, armoede en technologie. Met de huidige ontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld de situatie in Groenland - staat de agenda bomvol.

Dat het WEF in een relatief klein ski-dorp plaatsvindt, maakt het een overzichtelijk geheel, vertelt Visser. "Het is eigenlijk één grote weg. Er wonen 11.000 mensen, het is een dorp van niks. Het is daarom makkelijk te beveiligen."

'De ideale plek'

"In het midden van die straat straat een groot congrescentrum, in de winkelstraat zijn de winkels door grote merken als Microsoft en Amazon afgehuurd, zodat ze er een soort stand van kunnen maken", legt hij verder uit.

"En de hotellobby's fungeren als informele vergaderplekken. Dat alles maakt het dé ideale plek voor de Europese leiders om deze week met Trump in gesprek te gaan en hem van zijn nieuwe importtarieven af te praten."