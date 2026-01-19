Brengt World Economic Forum de oplossing voor Groenland-conflict? 'Ideale plek om met Trump in gesprek te gaan'
Champagne drinken in de sneeuw en tegelijk de wereldpolitiek bespreken: dat beeld hebben mensen van het World Economic Forum in Davos. Maar nu Trump dreigt met importtarieven vanwege Europa's opstelling over Groenland, is het 'WEF' belangrijker dan ooit.
Martin Visser van de Financieele Telegraaf is de afgelopen jaren drie keer aanwezig geweest bij het WEF. Hij ontkracht meteen het beeld dat mensen van het evenement hebben. "Mijn collega's dachten ook dat ik champagne ging drinken. Dat viel bitter tegen. Er zijn zeker een paar hele grote feesten. Maar de meeste mensen komen er vooral om keihard te netwerken: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat."
Bomvolle agenda
Het WEF is een Zwitserse organisatie die congressen over de hele wereld organiseert, waarbij regeringsleiders en ceo's van grote bedrijven samenkomen om met elkaar te praten over de recente ontwikkelingen in de wereld. Meestal gaat dit over milieu, armoede en technologie. Met de huidige ontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld de situatie in Groenland - staat de agenda bomvol.
Dat het WEF in een relatief klein ski-dorp plaatsvindt, maakt het een overzichtelijk geheel, vertelt Visser. "Het is eigenlijk één grote weg. Er wonen 11.000 mensen, het is een dorp van niks. Het is daarom makkelijk te beveiligen."
'De ideale plek'
"In het midden van die straat straat een groot congrescentrum, in de winkelstraat zijn de winkels door grote merken als Microsoft en Amazon afgehuurd, zodat ze er een soort stand van kunnen maken", legt hij verder uit.
"En de hotellobby's fungeren als informele vergaderplekken. Dat alles maakt het dé ideale plek voor de Europese leiders om deze week met Trump in gesprek te gaan en hem van zijn nieuwe importtarieven af te praten."
Overzichtelijk en informeel
Het Forum onderscheidt zich van andere officiële bijeenkomsten als de Europese toppen of een VN-vergadering. Visser: "Bij die gelegenheden is er een duidelijke agenda wat betreft de politieke gesprekken. Dat is bij het WEF anders. Er zijn geen persconferenties achteraf. Het is heel informeel, en juist de gelegenheden waar ik als journalist niet bij aanwezig ben, zijn belangrijk. Wat heel belangrijk gaat zijn in Davos, is datgene waar je niet bij kunt zijn."
Klein, overzichtelijk, informeel. Dat zijn altijd goede ingrediënten voor een stevig één-op-één gesprek, weet oud-ambassadeur Ron Keller. "Je kunt elkaar in de ogen kijken boven een glaasje glühwein, bij wijze van spreken. Natuurlijk is bij grote VN-vergaderingen het gesprek in de wandelgangen ook belangrijk. Maar hier staat dat nog veel meer centraal."
Hechte afstemming
Dat Trump dit weekend koos voor een verdere escalatie van het conflict over Groenland, zorgt ervoor dat die informele praatjes wel een andere toon krijgen. Daar moet goede voorbereiding aan voorafgaan, aldus Keller. "Je moet met de 27 EU-landen wel zorgen voor een hechte afstemming. Als je dat niet doet, is het gevaar dat elk land dat in gesprek gaat met Trump, toch weer net een andere toon aanslaat. Juist daar maken de Amerikanen, maar ook de Chinezen, dan natuurlijk gebruik van."
Keller heeft dan ook een boodschap voor de Europese politici. "Ik hoop dat er de komende dagen in Brussel alles heel goed wordt dichtgetimmerd. Zodat welke Europese leider ook met Trump in gesprek komt, ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen." Of dat lukt is nog maar de vraag, want Denemarken heeft al aangegeven niet naar Davos te gaan vanwege de spanningen rondom Groenland.