Bolle Jos ontsnapt aan arrestatie: dit is waarom Nederland hem zo graag wil hebben

Leijdekkers is in een paar jaar uitgegroeid van een onbekende jongen uit Breda tot de grootste crimineel van Nederland, zegt Jelle Visser die een documentaireserie over Bolle Jos maakte. "Hij heeft eigenlijk de drugshandel geprofessionaliseerd", zegt hij. Met inventieve methoden, zoals de inzet van duikboten en speciale lage schepen, wist hij West-Afrika tot de spil van de wereldwijde cocaïnehandel te maken.

Twee arrestatiepogingen

Bolle Jos woont op dit moment namelijk in het West-Afrikaanse Sierra Leone, waar hij de bescherming geniet van zijn schoonvader, de president van het land. De Telegraaf schrijft vandaag dat Nederland tot twee keer toe heeft geprobeerd om de Nederlandse drugsbaron te arresteren. Het plan was dat speciale eenheden hem op open water zouden oppakken.

Dit moest allemaal gebeuren op het moment dat Leijdekkers per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Buiten territoriale wateren moesten eenheden aan boord gaan om hem en zijn handlangers te overmeesteren. Om onbekende redenen is het plan afgeblazen, maar het is duidelijk dat Nederland ver wil gaan om Bolle Jos te pakken.