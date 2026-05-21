Bolle Jos ontsnapt aan arrestatie: dit is waarom Nederland hem zo graag wil hebben
Met een spectaculaire operatie voor de kust van West-Afrika wilde Nederland Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos', oppakken. Maar de operatie werd op het laatste moment afgeblazen. Hier bleek maar weer eens: Nederland wil hem heel graag hebben.
Leijdekkers is in een paar jaar uitgegroeid van een onbekende jongen uit Breda tot de grootste crimineel van Nederland, zegt Jelle Visser die een documentaireserie over Bolle Jos maakte. "Hij heeft eigenlijk de drugshandel geprofessionaliseerd", zegt hij. Met inventieve methoden, zoals de inzet van duikboten en speciale lage schepen, wist hij West-Afrika tot de spil van de wereldwijde cocaïnehandel te maken.
Twee arrestatiepogingen
Bolle Jos woont op dit moment namelijk in het West-Afrikaanse Sierra Leone, waar hij de bescherming geniet van zijn schoonvader, de president van het land. De Telegraaf schrijft vandaag dat Nederland tot twee keer toe heeft geprobeerd om de Nederlandse drugsbaron te arresteren. Het plan was dat speciale eenheden hem op open water zouden oppakken.
Dit moest allemaal gebeuren op het moment dat Leijdekkers per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Buiten territoriale wateren moesten eenheden aan boord gaan om hem en zijn handlangers te overmeesteren. Om onbekende redenen is het plan afgeblazen, maar het is duidelijk dat Nederland ver wil gaan om Bolle Jos te pakken.
Ongrijpbaar
In zijn woonplaats in Sierra Leone is voor Nederland onmogelijk om Bolle Jos op te pakken, wat een arrestatie een stuk ingewikkelder maakt. "Hij is gezien op feestjes met zijn schoonvader Maada Bio", zegt Visser. "Er zijn filmpjes dat hij Rolexen en andere cadeaus uitdeelt aan hoge ambtenaren en politici in Sierra Leone." Hij zit echt in de 'inner circle' van de macht, zegt Visser.
Toch wil Nederland hem om verschillende redenen heel graag hebben. "West-Europa wordt overspoeld met goedkope drugs. En het vermoeden is dat Bolle Jos daar een hele grote belangrijke rol in speelt", zegt Visser. Ook is er door zijn familie nog een link met Nederland. "Bolle Jos komt uit Breda en heeft hier nog altijd familie wonen. Volgens het OM profiteren zij ook mee van alle luxe en weelde."
Grote cokevangst
Er is inmiddels veel aandacht voor Jos Leijdekkers, maar dat betekent niet dat hij zich gedeisd houdt. Onlangs vond de politie nog tienduizenden kilo's coke bij een grote drugsvangst op de Canarische eilanden.
De boot kwam uit Sierra Leone en het vermoeden is dat Bolle Jos erachter zat. "Het betekent dat ondanks dat hij dus op de Most Wanted-lijst staat, hij gewoon doorgaat met zijn malafide praktijken. En dat zijn de Nederlandse autoriteiten meer dan zat."