Betaald parkeren in Amsterdam? Dan zet iedereen zijn auto in dorpen eromheen: 'Nu is het ons probleem'
Bewoners worden er gek van: door betaald parkeren in de stad zetten forenzen hun auto nu massaal in omliggende dorpen. Het gevolg: overvolle bermen en stoepen. Het probleem bestaat al langer, maar hoe stop je dit? "Logisch dat het dit effect heeft."
En het is niet maar voor een dagje, vertelt Arie Herbershof van de dierenasiel in Oostzaan. Zo staat er voor het asiel al zo'n 2 weken een grijze auto geparkeerd. "Dat het vooral lang parkeren is, verbaast me niks", vertelt verkeerseconoom Erik Verhoef. "Dan loont het eerder."