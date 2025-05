Belgische onderzoekers willen hiv onschadelijk maken door het virus 'in diepe slaap te brengen'

Toegang tot medicatie

Mensen die nu besmet zijn met hiv moeten levenslang medicijnen slikken. Dat zijn remmers, maar die genezen het dus niet. Daarnaast heeft lang niet iedereen toegang tot die medicijnen en daarom is het volgens Wensing ook belangrijk dat hiv genezen kan worden. "Het is heel moeilijk om iedereen te bereiken. Zeker nu de Amerikaanse regering veel preventiewerk en onderzoek heeft stopzet."

Wensing was kortgeleden nog op een congres in Namibië en hoorde daar hoe preventie en onderzoek onder druk staat. "Het is heel belangrijk dat wij ook in Europa helpen aan de bestrijding van hiv, want dat kan Afrika niet alleen aan."

'Niet opgelost'

Er is veel werk aan de winkel, zegt ook Zeger Debyser. "Men denkt: er is die medicatie, het is opgelost, maar dat is het niet." Het belangrijkste doel is dat mensen geen pillen meer nodig hebben en niet meer met het negatieve stigma rondom hiv te maken krijgen.

"Aandacht voor hiv is belangrijk. Ook zodat de mensen die hiv hebben weten: er wordt onderzoek gedaan, men probeert ons nog te genezen."