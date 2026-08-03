Bedrijven in steeds grotere problemen door sluiting Twentekanaal: 'Lading via weg vervoeren kan niet'
Waar normaal de schepen af en aan door het Twentekanaal varen, is het er nu al ruim een week leeg. Door de dramatisch lage waterstand in de IJssel ligt de scheepvaart stil en loopt de economische schade snel op. "We hebben een levensgroot probleem."
De sluizen bij Eefde, tussen de IJssel en het Twentekanaal, werden op zaterdag 25 juli gesloten en zijn sindsdien dicht. Rijkswaterstaat spreekt van een ingrijpende 'droogtemaatregel', die nodig is omdat het water in het kanaal 6 meter hoger ligt dan in de IJssel. "Om de dijken te beschermen hebben we ervoor gekozen voorlopig geen schepen meer door te laten."
Grote plastic buizen
Ondertussen zitten bedrijven in de regio met het handen in het haar. Het Twentekanaal is een belangrijke schakel in de logistieke keten daar. Nu het kanaal inmiddels al 10 dagen dicht is, dreigt de economische schade enorm te worden.
Een van de getroffen bedrijven is Plasticon uit Hengelo. Het produceert grote plastic buizen die vanwege hun enorme omvang eigenlijk alleen over het water vervoerd kunnen worden. Door de sluiting van het kanaal kunnen de producten de fabriek niet meer verlaten.
Op tijd naar Canada
De timing van de blokkade had bovendien bijna niet slechter gekund. Plasticon werkt op dit moment namelijk aan een grote levering voor een klant in het noorden van Canada. De tijd tikt: de lading moet binnenkort echt vertrekken, anders kan die niet meer worden afgeleverd.
"Onze klant in Canada moet de buizen uiterlijk in november hebben", legt logistiek manager Vincent Völkers uit. "Dan begint de boel daar te bevriezen. Als we nog veel langer moeten wachten, kunnen ze die grote buizen pas volgend jaar gebruiken."
Financiële schade
Vervoer over de weg is voor dit soort transporten vrijwel onmogelijk. "We hebben een levensgroot probleem, want vind maar eens een vrachtwagen waarmee je dit kan vervoeren", zegt Völkers. En dan heeft hij 'het nog niet eens over de kosten'. Hoewel de directe financiële schade voor deze order contractueel grotendeels is afgedekt, zijn ze bij Plasticon vooral bang voor de toekomst.
Als klanten opeens veel meer moeten betalen bestaat de kans dat ze een volgende keer voor een ander bedrijf kiezen.Vincent Völkers van Plasticon over de langetermijngevolgen
De vertragingen en stijgende transportkosten kunnen namelijk invloed hebben op de relatie met klanten, vertelt de logistiek manager. "Als zij opeens veel meer moeten betalen bestaat de kans dat ze een volgende keer voor een ander bedrijf kiezen. Die schade kun je niet uitsluiten."
Compensatie krijgen?
Twente Board, de belangenorganisatie van bedrijven in de regio, heeft aan de bel getrokken in een dringende brief aan minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Voorzitter Ank Bijleveld eist daarin op korte termijn duidelijkheid over wanneer het kanaal weer opengaat. Ook wil de organisatie dat het Rijk financieel bijspringt om gedupeerde bedrijven te compenseren.
"Bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare infrastructuur", benadrukt Bijleveld in de brief. "Wanneer die betrouwbaarheid onder druk staat, heeft dat gevolgen die veel verder reiken dan de huidige crisis. Deze kosten mogen niet uitsluitend op het bordje van onze regionale ondernemers terechtkomen."