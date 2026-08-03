Bedrijven in steeds grotere problemen door sluiting Twentekanaal: 'Lading via weg vervoeren kan niet'

De sluizen bij Eefde, tussen de IJssel en het Twentekanaal, werden op zaterdag 25 juli gesloten en zijn sindsdien dicht. Rijkswaterstaat spreekt van een ingrijpende 'droogtemaatregel', die nodig is omdat het water in het kanaal 6 meter hoger ligt dan in de IJssel. "Om de dijken te beschermen hebben we ervoor gekozen voorlopig geen schepen meer door te laten."

Grote plastic buizen

Ondertussen zitten bedrijven in de regio met het handen in het haar. Het Twentekanaal is een belangrijke schakel in de logistieke keten daar. Nu het kanaal inmiddels al 10 dagen dicht is, dreigt de economische schade enorm te worden.

Een van de getroffen bedrijven is Plasticon uit Hengelo. Het produceert grote plastic buizen die vanwege hun enorme omvang eigenlijk alleen over het water vervoerd kunnen worden. Door de sluiting van het kanaal kunnen de producten de fabriek niet meer verlaten.