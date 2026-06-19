Asociaal voertuig of asociale bestuurder, wat is het probleem met fatbikes? 'Kijk naar gedrag, niet naar product'
Fatbikes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Steeds vaker duiken beelden op van jongeren die over het fietspad scheuren, terwijl ook het aantal ongelukken toeneemt. Is het tijd om in te grijpen? Een voor- en tegenstander gaan in gesprek.
Moeten fatbikes worden verboden of strenger gereguleerd? Of is niet de fatbike, maar de bestuurder het echte probleem? In deze aflevering van 'Weet Wat Je Vindt' gaan raadslid Job van den Broek (CDA Utrecht) en fatbikeverkoper Armando Muis hierover met elkaar in debat.
Asobike of asobestuurder?
"Er zit natuurlijk een grote groep jongeren op deze fatbikes. Het is dan ook enerzijds aan ouders en boa's om mensen op hun gedrag aan te spreken. Dus moeten we naar het gedrag kijken en niet naar het product", beargumenteert Muis.
Dit product zorgt ook echt zelf voor overlast en problemen.Raadslid Job van den Broek over fatbikes
Maar dat vindt Van den Broek iets te makkelijk. "Dat is waar, maar tegelijkertijd doet dat niets af aan het feit dat dit product ook echt zelf voor overlast zorgt en ertoe leidt dat mensen er misbruik van kunnen maken. De fatbike zorgt voor problemen."
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