Asociaal voertuig of asociale bestuurder, wat is het probleem met fatbikes? 'Kijk naar gedrag, niet naar product'

Moeten fatbikes worden verboden of strenger gereguleerd? Of is niet de fatbike, maar de bestuurder het echte probleem? In deze aflevering van 'Weet Wat Je Vindt' gaan raadslid Job van den Broek (CDA Utrecht) en fatbikeverkoper Armando Muis hierover met elkaar in debat.

Asobike of asobestuurder?

"Er zit natuurlijk een grote groep jongeren op deze fatbikes. Het is dan ook enerzijds aan ouders en boa's om mensen op hun gedrag aan te spreken. Dus moeten we naar het gedrag kijken en niet naar het product", beargumenteert Muis.