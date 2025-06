Arbeidsinspectie pakt 3 verdachten op voor uitbuiting van buitenlandse vrouwen in 24-uurszorg

Rond de klok werken

Naast meldingen van uitbuiting via zorgbureaus, kreeg EenVandaag ook signalen over individuele families die buitenlandse zorgverleners misbruiken binnen het persoonsgebonden budget (pgb). Zo waren er zes vrouwen uit Portugal en Brazilië die in verschillende perioden werkten voor één familie in Den Haag.

Zij woonden bij de cliënten in huis en moesten dag en nacht beschikbaar zijn. Op papier verzorgden ze slechts één persoon, voor een beperkt aantal uren. Maar eigenlijk verzorgden ze drie mensen, werkten ze rond de klok en kregen ze ver onder het minimumloon betaald. Er loopt vanuit de Arbeidsinspectie ook daarvoor een onderzoek.

'Topje van de ijsberg'

Ana is inmiddels gestopt met het werk. Het onderzoek wat de arbeidsinspectie is gestart naar haar bureau, 24-uurszorgloket, is gestaakt.

Het feit dat er nu een aanhouding is, zelfs bij een ander bureau, is daarom een doorbraak, zegt Fairwork. Een organisatie die opkomt voor arbeidsmigranten. Zij krijgen veel meldingen binnen van uitbuiting achter de voordeur. "Het is een verdienmodel geworden, wij zien slechts het topje van de ijsberg", zegt Franny Parren van Fairwork.

Weten wanneer je fout zit

Mol ziet bij de aanhoudingen van vandaag dat er veel geld wordt verdient in de 24-uurszorg. "Het grootste deel van de pgb dat is aangevraagd verdween in de zakken van het detacheringsbureau", vertelt ze. "De verpleegkundige kregen slechts 1.700 euro, en de 24-uurszorg is zo'n 7.000 euro per maand. Dan kan je wel uitrekenen wat er over bleef."

Mol wil met de aanhouding ook een signaal geven voor mensen die 24-uurszorg in huis halen. "Als je kan zien dat degene die jou verzorgt nooit rusttijden heeft, dan weet je al dat je fout zit."