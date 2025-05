Arbeidsinspectie onderzoekt mogelijk misbruik van arbeidsmigranten in pgb-fraudeconstructie: 'We moesten 24 uur per dag beschikbaar zijn'

'Altijd alert zijn'

"De mensen konden niet voor zichzelf zorgen", vertelt Isabel. Van februari tot april vorig jaar zorgde ze voor de familie. "We werkten veel uren. We begonnen om 8:00 uur 's ochtends en als we geluk hadden, waren we om 22:00 uur klaar. Maar een van de zoons slaapt niet, dus klopte elk kwartier op je deur. Als je mij vraagt hoeveel nachten ik heb kunnen doorslapen in de 3 maanden dat ik er was, kan ik die op twee handen tellen. Je was 24 uur per dag beschikbaar."

Sofia vertelt verder dat het erg zwaar was. "We konden nooit echt tot rust komen in het huis en moesten altijd alert zijn. Een keer heeft een van de zonen het huis bijna in de fik gezet", zegt ze. Ook de 73-jarige lichamelijk zwaar beperkte man, voor wie zij moest zorgen, vroeg veel aandacht. "Als je hem geluid hoorde maken of hoorde hoesten, dan moest je erheen om te zien wat er aan de hand was", zegt ze.

Gewerkte uren komen niet overeen

Sofia werkte in eerste instantie voor het uitzendbureau Lxciscare. Later vroeg zoon X., die niet in het huis woont of wordt verzorgd maar wel alle zaken regelt, of ze voor de familie zelf wilde werken zonder tussenkomst van het uitzendbureau. Vanaf toen werd ze betaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Maar tot haar verbazing droeg ze volgens de website van de SVB alleen de zorg voor een van de zoons en niet voor de vader. Ook stond er dat ze maar 3 dagen een aantal uur werkte, in plaats van de 40 uur per week die ze eigenlijk werkte. "Sommige maanden had ik 5 uur, 3 dagen in de week en soms had ik 3 uur, 3 dagen in de week. Hij is de budgethouder dus hij kan invullen wat hem goed uitkomt ", legt Sofia uit.