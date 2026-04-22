Driekwart van het EenVandaag Opiniepanel wil dat bedrijven waar persoonsgegevens lekken harder worden aangepakt. De Autoriteit Persoonsgegevens zou dat graag doen, maar zegt dat het ze ontbreekt aan genoeg mensen en steun uit politiek Den Haag.

AP wil strenger optreden bij datalek, maar kan het aantal meldingen niet aan door te weinig capaciteit

Recent vonden meerdere grote hacks plaats bij onder meer Odido, Basic-Fit, Booking.com, ChipSoft en het ministerie van Financiën. Onder leden van het EenVandaag Opiniepanel heerst dan ook bezorgdheid. Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) snapt dat volledig. "Hun zorgen zijn terecht." Meer bewustzijn "We hebben wel eens andere cijfers gezien waarin mensen zeiden: 'Ik heb toch niets te verbergen.' Maar als ik die mensen dan vraag of ik in hun medisch dossier mag kijken of hun bankgegevens mag inzien, mag dat nooit", geeft de voorzitter als voorbeeld. "Mensen worden zich steeds bewuster van hoe belangrijk het is dat wat privé is, ook privé blijft."

'Lachwekkend weinig' De enorme hoeveelheid meldingen die dagelijks binnenstroomt bij de AP staat in schril contrast met de beschikbare mankracht. Wolfsen schetst een schokkend beeld van de werkdruk: "We krijgen per jaar ongeveer 20.000 meldingen van datalekken en meer dan 130 tot 140 ransomware-aanvallen binnen." Maar genoeg mensen om deze meldingen af te handelen zijn er niet. "We hebben daar een capaciteit voor van rond de tien mensen en dat is lachwekkend weinig."

Autoriteit Persoonsgegevens wil bedrijven die persoonsgegevens kwijtraken vaker en harder aanpakken

Geen prioriteit "We zouden veel meer voorlichting moeten geven, mensen moeten waarschuwen en spontaan controles moeten uitvoeren, maar daar komen we gewoon niet aan toe", zegt Wolfsen over wat er zou moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens minder vaak op straat komen te liggen. Dat er vorig jaar op ruim 44.000 meldingen slechts vier boetes volgden, noemt hij een pijnlijke maar onvermijdelijke realiteit. Hij ziet dat digitale veiligheid nog te weinig prioriteit krijgt in de bestuurskamers. "Boetes zijn geen doel op zich, maar er gaat wel een sterke waarschuwende werking van uit. De beveiliging is te vaak onder de maat en er wordt op het hoogste niveau bij bedrijven en overheden te weinig over gesproken."

'Geen woorden, maar harde knaken' De politieke onwil om de AP financieel te ondersteunen steekt de voorzitter, omdat hij voor de uitvoering van zijn taken volledig afhankelijk is van Den Haag. "In de Tweede Kamer heeft een meerderheid herhaaldelijk gezegd dat de AP versterkt en minimaal verdubbeld moet worden, maar Justitie verzet zich daar tot nu toe tegen." "In Rotterdam zeggen ze: 'geen woorden maar daden', maar hier geldt het omgekeerde: er zijn genoeg woorden, maar de daden blijven uit. Ik zou zeggen: 'Het is nu tijd voor geen woorden, maar harde knaken.'" 'We hebben extra geld nodig' Het ontbreekt de Autoriteit Persoonsgegevens volgens hem niet aan bevoegdheden, maar aan de capaciteit om ze uit te voeren. "Niets doen betekent dat je op de grens zit van onverantwoord handelen, aangezien de handhaving achterblijft", gaat Wolfsen verder. "Elke extra euro voor de Autoriteit Persoonsgegevens is extra rechtsbescherming voor onze burgers."