Amsterdam trekt 2,5 miljoen uit om asielzoekers aan het werk te krijgen: 'Beter voor mensen zelf én werkgevers'

"Asielzoekers mogen sinds kort werken als ze een half jaar in Nederland zijn en ik denk dat het goed is als mensen aan het werk zijn, ook omdat ze misschien een status krijgen en hier mogen blijven", wethouder Rutger Groot Wassink van de gemeente Amsterdam.

Betaalde baan

In totaal doen 233 asielzoekers mee aan de Amsterdamse pilot, ze zijn allemaal bewoners van het azc aan de Willinklaan in Nieuw-West. Na een half jaar heeft ongeveer 36 procent van hen (83 mensen) een betaalde baan gevonden. Dit is vooral in de horeca, productie, logistiek en schoonmaak. Daarnaast volgden 83 deelnemers een sollicitatietraining, kregen hulp bij het opstellen van hun cv of namen deel aan ontmoetingen met werkgevers op banenmarkten.

Met tot nu toe 83 mensen aan het werk, komt dat neer op een investering van ruim 11.000 euro per asielzoeker die via het project een baan vond. Volgens Groot Wassink, is dat het geld waard. "Sterker nog: ik denk dat het buitengewoon rendabel is voor de samenleving. Deze mensen betalen ook gewoon belasting en ik denk dat het heel zinvol is dat deze mensen aan het werk zijn", zegt hij.