Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus voor midterms: wat de uitslag kan betekenen voor Nederland
Volgende week mogen Amerikanen na 2 jaar weer naar de stembus. Er wordt geen nieuwe president gekozen, maar de uitslag heeft wel veel invloed op de politieke toekomst van Trump. En misschien zelfs ook op Nederland. "Wij zijn behoorlijk gericht op de VS."
"Wat Amerika doet, heeft ontzettend veel invloed op ons", vertelt Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Ook zijn we (nog steeds) in grote mate afhankelijk van het land, zegt hij. En de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat dit niet altijd even goed uitpakt voor ons. "We hebben gezien dat deze regering veel minder een partner van Europa, en dus Nederland, wil zijn."
Gaat Amerika dan wél helpen?
Deze midterms kunnen Nederland dan ook gaan raken als het gaat om de vraag of Amerika, Nederland en Europa nog gaat steunen op allerlei gebieden. "Met name natuurlijk op het buitenlandse en veiligheidsgebied", zegt Manusama.
Want stel, de Democraten gaan er vandoor met de winst: "Gaat Amerika dan alle importheffingen intrekken tegen Europa? Gaat Amerika misschien nu wel Oekraïne veel meer steunen? En hoe zit het met de veiligheidsgarantie binnen de NAVO?", vraagt hij zich af.
Twijfels over toekomst
Het zijn veel van de vragen die nu al voorzichtig worden gesteld, laat Manusama merken. "Stel, dat een democratisch congres in staat is om de Trump-regering terecht te wijzen of te beïnvloeden als het gaat om het buitenland beleid, dan zou het bijvoorbeeld dus zo kunnen zijn dat er meer hulp vanuit Amerika naar Oekraïne gaat." En daar zouden we in Nederland ook heel veel baat bij hebben, volgens hem.
Maar de Amerika-deskundige betwijfelt of er wel écht iets kan veranderen mochten de Democraten een meerderheid behalen. "Ik denk dat deze regering dan nog steeds over de krijgsmacht en veiligheid zou gaan", voorspelt hij.