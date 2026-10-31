Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus voor midterms: wat de uitslag kan betekenen voor Nederland

"Wat Amerika doet, heeft ontzettend veel invloed op ons", vertelt Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Ook zijn we (nog steeds) in grote mate afhankelijk van het land, zegt hij. En de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat dit niet altijd even goed uitpakt voor ons. "We hebben gezien dat deze regering veel minder een partner van Europa, en dus Nederland, wil zijn."

Gaat Amerika dan wél helpen?

Deze midterms kunnen Nederland dan ook gaan raken als het gaat om de vraag of Amerika, Nederland en Europa nog gaat steunen op allerlei gebieden. "Met name natuurlijk op het buitenlandse en veiligheidsgebied", zegt Manusama.

Want stel, de Democraten gaan er vandoor met de winst: "Gaat Amerika dan alle importheffingen intrekken tegen Europa? Gaat Amerika misschien nu wel Oekraïne veel meer steunen? En hoe zit het met de veiligheidsgarantie binnen de NAVO?", vraagt hij zich af.