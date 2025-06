Amber (27) en Odet (32) werden slachtoffer van straatintimidatie: 'Een vorm van onvrijheid'

Omstanders

"Ik zag ook dat mensen naar me keken, ze hielden me in de gaten. Ik had dus snel door dat het niet ging escaleren, want mensen zagen het, maar toen ik eenmaal buiten kwam brak ik en moest ik huilen. En toen dacht ik: waarom gebeurt dit de hele tijd? Het is gewoon zo vermoeiend." De omstanders grepen niet in.

Straatintimidatie heeft grote gevolgen in haar leven: ze past haar gedrag aan als ze de deur uit gaat. "Ik probeer mensen niet aan te kijken op straat."

'Ineens stond hij naast me'

Odet (32) woont in Eindhoven, en maakte ook meerdere vormen van straatintimidatie mee. Ook heeft ze ervaring met seksueel geweld. Het gebeurde op een avond dat ze vanuit de stad met vrienden naar huis liep. "Zij waren ver meegelopen en ik was bijna thuis. Ze vroegen nog: zullen we even meelopen tot de voordeur?"

Ze wuifde dat weg, ze was toch al bijna thuis. "Ik moest alleen nog m'n fiets op slot zetten. Toen zag ik dat er iemand naast me stond. Ik keek naar rechts en zag een bloot geslachtsdeel." Odet gilde en schold de man uit, maar hij bleef haar achtervolgen. "Hij had niet door dat ik al thuis was. Gelukkig kreeg ik de voordeur snel open."