Amalia en Alexia opnieuw bedreigd, moeten de prinsessen strenger beveiligd worden? 'Maatwerk wordt toegepast'
Een man van 33 wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. De verdachte zou in het bezit zijn geweest van twee bijlen. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad waarop 'Amalia, Alexia en bloedbad' stond.
Het is niet de eerste keer dat de veiligheid van de prinsessen door vreemden in gevaar lijkt te komen. Vooral kroonprinses Amalia heeft al jaren te maken met strenge beveiliging en moest daardoor aan het begin van haar studie zelfs weer thuis gaan wonen. De vraag is dan ook of de prinsessen nog zwaarder beveiligd kunnen worden dan nu al gebeurt.