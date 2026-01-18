De relatie is al lang voorbij en er is geen contact meer, maar in je hart heb je nog steeds een plekje voor je ex. Hoe ga je er dan mee om als deze komt te overlijden? "Het heeft mijn leven veranderd", vertelt Annabel die dit 8 jaar geleden meemaakte.

Als je ex doodgaat, maar je niet naar de uitvaart kan: Annabel rouwde jarenlang in haar eentje om Ruwan

Van verliefd zijn op elkaar en een relatie proberen op te bouwen, naar elkaar niet meer spreken en - uiteindelijk- alleen moeten rouwen. Voor Annabel Glassen (35) was het verlies van haar ex Ruwan een moeilijk en kwetsbaar proces. "Pas achteraf kon ik inzien hoe mooi en bijzonder onze liefde was." Een klik Het begon allemaal 15 jaar geleden, vertelt Annabel over haar relatie met Ruwan, die in 2018 aan een hartstilstand overleed. "Ik had toen net een relatie en Ruwan werd deel van onze leuke vriendengroep. We hadden al vrij snel een klik, we konden het meteen goed met elkaar vinden", blikt ze terug.

'We konden alles delen' Er bloeide een vriendschap tussen de twee. Annabel voelde zich bij Ruwan vertrouwd, zelfs meer dan bij haar vriend. "Het was alsof we echt alles met elkaar konden delen. En dat deden we ook", vertelt ze over haar band met Ruwan. "Zoals over zijn depressie. Dat was iets waar ik zelf ook bekend mee was vanuit mijn verleden. Dat deelde ik nooit met mensen, maar bij hem voelde ik me veilig genoeg om kwetsbaar te zijn." Het duo vond elkaar ook in de leuke dingen die het leven biedt. "Ik herkende in hem ook de spontaniteit, het sociale karakter." Ze hadden naast de diepe gesprekken veel lol samen. "En we deelden een liefde voor reizen. Hij was in mijn thuisland, Suriname, geweest en ik in Sri Lanka, waar hij vandaan kwam." Per ongeluk gekust 2 jaar lang zagen de twee elkaar bijna wekelijks. "Omdat we dus met die vriendengroep continu uitstapjes deden", vertelt Annabel. Op dat moment wist ze al dat de relatie waar ze in zat niet helemaal fijn meer voelde. En haar gevoelens voor Ruwan bleven groeien. "Ik kan me nog herinneren dat we afscheid van elkaar namen, we wilden elkaar drie kussen op de wang geven en toen kuste ik hem per ongeluk op de mond." De twee schrokken even van wat er gebeurde. "Dat zorgde er ergens wel voor dat de vonk meer oversloeg."

Gevoelens opgebiecht "Hij vertelde mij op een gegeven moment dat hij zich vanaf dag één verbonden met mij voelde", gaat ze verder. "En ik gaf toe dat ik hetzelfde voelde maar dat gevoel altijd heb weggedrukt." De twee deden niets met deze gevoelens, vertelt Annabel. Ze wilden respectvol zijn tegenover hun gedeelde vriend. Maar omdat de relatie echt niet meer ging, maakte Annabel de keuze om het uit te maken. "Ik heb toen ook gezegd dat ik van iemand anders hield. Hij wilde weten wie en uiteindelijk heb ik het hem toch verteld." Ze was verliefd op Ruwan, gaf ze toe. Knipperlichtrelatie En dat had dan eigenlijk het moment moeten zijn waarop Annabel en Ruwan vrij een relatie konden beginnen. Alleen, niets bleek minder waar. "Want toen begon het moeilijke juist", vertelt ze. "Hij vond het heel lastig allemaal, hij vond het ook niet kunnen tegenover zijn vriend."

Het veroorzaakte problemen tussen hen, en Annabel voelde zich ergens aan de kant gezet. "Omdat ik dacht: ik kies nu voor jou en jij niet voor mij." Wat volgde was een jarenlange knipperlichtrelatie. "Het was aantrekken en afstoten. Als we bij elkaar waren, was het fantastisch en gezellig. Maar er waren ook momenten waarop we heel naar naar elkaar waren", blikt ze terug. 'Dit kan niet waar zijn' Na 6 jaar trokken ze de stekker eruit en kreeg Annabel een nieuwe relatie. Ruwan ging af en toe nog wel door haar hoofd en van vrienden hoorde ze hoe het met hem ging, maar contact was er niet meer. Ze ging verder met haar leven: werken, vrienden maken, een leven opbouwen, zoals veel twintigers doen. Ook reizen hoorde daarbij en dus boekte ze een vakantie naar Canada. "3 weken had ik geboekt, samen met een vriendin", vertelt ze over de reis die ze in 2018 maakte. "Maar ja, na een halve dag kreeg ik dat bericht." Ze heeft het over een Facebookbericht dat tijdens het scrollen op haar feed kwam. 'Dit kan niet waar zijn', stond er.

Wereld op z'n kop "Het was een foto van drie mannen, Ruwan stond er ook op", weet ze nog. "'Wat kan niet waar zijn?', reageerde ik op het bericht." Ze kreeg vrijwel direct een reactie van de persoon die het bericht plaatste. "En dat is hoe ik erachter ben gekomen dat mijn ex, Ruwan, was overleden." Annabels wereld stond op dat moment op z'n kop. Ze had Ruwan toen zeker 2 jaar al niet meer gesproken. "Er kwamen allerlei gevoelens naar boven", vertelt ze over haar eerste reactie na het horen van het verdrietige nieuws. "Op de een of andere manier durfde ik toen pas al die emoties van de afgelopen jaren met hem écht toe te laten." Ze merkte toen pas écht goed hoeveel ze van haar ex hield. Positieve herinneringen "Ik heb die nacht zoveel gehuild dat ik van uitputting in slaap ben gevallen." De volgende dag ging ze alleen op stap, ze wilde het nieuws en haar emoties in alle rust verwerken. "Ik voelde heel sterk dat ik die dag niemand om me heen wilde hebben. Dus ik ben gewoon gaan wandelen, door het Stanley Park in Vancouver."

"Ik had ook een boekje meegenomen om in te schrijven. Ik schreef alles wat we hebben meegemaakt op." Ze focuste zich vooral op de positieve herinneringen. Het hielp Annabel te beseffen dat haar relatie met Ruwan, die niet altijd even leuk was, ook heel mooi was. "In het moment zelf zag ik dat niet zo, ik was alleen gefocust op de dingen die niet lekker liepen. Maar achteraf kon ik dus inzien hoe mooi en bijzonder de momenten die we deelden waren." Zwart randje "Die reis heeft wel echt een zwart randje", blikt Annabel terug op de vakantie. "Ik kan me er verder niet veel van herinneren." Ze was helemaal van de kaart. Ruwan was het enige waar ze echt aan kon denken. Want terwijl zij in Canada zat, was in Nederland de uitvaart. Al zijn naasten waren aanwezig. "Van een vriend hoorde ik hoe dat was, en hij deelde nog een paar foto's van het afscheid", vertelt Annabel. "Daar was ik heel blij mee."

Alleen rouwen Eenmaal terug in Nederland, rouwde Annabel vooral in haar eentje om haar ex. Met zijn familie was er niet echt contact en zelf durfde ze hen niet aan te spreken. "Ik wist niet wat ze over mij wisten. Ik dacht: als hij alles eerlijk heeft verteld, vinden ze me misschien wel hartstikke stom. Onze relatie was natuurlijk geen makkelijke." Annabel zag vooral de beren op de weg, vertelt ze. "Ik was gewoon bang. Uit angst voor hun reactie en wat zij misschien over mij zouden weten, heb ik dus nooit iets gezegd. Maar ik droomde eigenlijk wel van contact met de familie." Ze had het verlies graag samen met zijn naasten willen verwerken. Impact verlies Om dan toch iets te doen, organiseerde Annabel met de vriendengroep waarin zij en Ruwan zaten nog wel een avond waarop ze hem konden herdenken. "Maar ik voelde me niet veilig genoeg om openlijk te praten over onze relatie", vertelt ze.

Wat volgde waren 4 lange jaren waarin Annabel het verlies dus vooral zelf moest verwerken. "De impact van dit verlies was zo enorm. Ik dacht elke dag aan hem, het heeft mijn leven veranderd." Verleden beter begrijpen "Ik heb zelfs mijn praktijk verkocht", vertelt Annabel, die als therapeut werkt. "En toen ik ruimte had om echt te rouwen, in de diepste vorm, toen merkte ik pas hoeveel verdriet ik had." Ze dook in een boek over adoptiefraude, geschreven door iemand afkomstig uit Sri Lanka, net als Ruwan. "Dit hielp mij om zijn verleden en hem beter te begrijpen." En ze begon zelfs de hardstyle-muziek, waar hij zo van hield, leuk te vinden. "Dat was vroeger helemaal niet mijn muziek, maar tegenwoordig kan ik daar bewust naar luisteren. Om gewoon eventjes bij hem stil te staan."