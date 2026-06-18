Alcohol, spanning en teleurstelling: hoe WK-wedstrijden tot meer huiselijk geweld kunnen leiden

"Bij dit soort feestelijkheden zie je vaak dat het alcoholgebruik toeneemt", zegt Kuypers. "Helaas heeft dat bij sommige mensen ook een negatieve uitwerking. Zeker als de uitslag tegenvalt, maar ook als er veel alcohol is gedronken, kunnen emoties omslaan in agressief gedrag."

"Wij doen juist nu deze oproep, omdat het WK een van de evenementen is waarbij je kunt zien dat er mogelijke frustratie, het gebruik van alcohol en dergelijke kunnen zorgen dat het geweld toeneemt. En dat zijn ook wel situaties waarbij meer risico is op huiselijk geweld en onveiligheid achter de voordeur", zegt Judith Kuypers van Veilig Thuis.

"Mensen laten zichzelf gaan. En als je dat al ziet bij vrienden met wie je een wedstrijd kijkt, kun je je voorstellen dat dat thuis doorwerkt. Wij zien dan ook dat er op zulke momenten meer telefoontjes binnenkomen bij Veilig Thuis."

Rol van omstanders

Onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk onderstreept dat beeld. Britse onderzoekers analyseerden politiecijfers tijdens drie WK-toernooien. Daaruit bleek dat het aantal meldingen van huiselijk geweld rondom wedstrijden van het Engelse elftal aanzienlijk toenam: met 38 procent bij verlies en met 26 procent bij winst of een gelijkspel.

Volgens Kuypers ligt er ook een rol voor omstanders. Zij roept mensen op om alert te zijn op signalen in hun omgeving. "Als je merkt dat iemand gefrustreerd of boos naar huis gaat, stel dan een vraag. Zeg bijvoorbeeld: 'Misschien is het beter als je vanavond bij mij blijft slapen', of ga even mee om te kijken of het thuis wel goed gaat."