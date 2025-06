Al dagen geen raketten meer, maar houdt de wapenstilstand tussen Israël en Iran stand? 'Conflict kan zo weer oplaaien'

De wapenstilstand werd door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd, maar het is de vraag in hoeverre Israël en Iran er zelf achter staan. Kan de vlam opnieuw in de pan slaan? De korte, maar hevige oorlog heeft nu al grote gevolgen voor de regio. We praten erover met Ghassan Dahhan, Midden-Oosten-deskundige en journalist bij Trouw.