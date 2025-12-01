Wie is er de baas in het stadion: is dat de club, of de harde kern voetbalsupporters? Die vraag komt op na een incident gisteren in de Johan Cruijff Arena. Tijdens een wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd er meerdere keren vuurwerk afgestoken.

Ajax of hooligans: wie is de baas over de Johan Cruijff Arena? 'Club heeft zich vergist in hoe groot deze vuurwerkactie zou worden'

In de 6de minuut van de wedstrijd Ajax-FC Groningen ging het mis: achter het doel van Ajax werd vuurwerk ontstoken als eerbetoon aan een overleden supporter van de thuisclub. Het duel werd tijdelijk stil gelegd, maar nadat deze hervat werd belandde er weer vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd definitief gestaakt. "Zo'n vuurpijl ga je echt niet tussen je billen steken, dat ligt al dagen opgesloten", merkt onderzoeksjournalist Matthijs van Dam op. Vuurwerktraditie Volgens Van Dam, die ook verslaggever Sport en Samenleving bij Trouw is, was bekend dat er tijdens de wedstrijd vuurwerk zou worden afgestoken. "Het is vaak wel traditie bij de harde kern dat als er een supporter overlijdt, dat er in stadions een grote sfeeractie plaatsvindt. Vaak ook wel met goedkeuring van de club." "Ik denk alleen wel dat Ajax zich enorm vergist heeft in hoe groot de sfeeractie zou worden", zegt de journalist over het eerbetoon aan de 29-jarige Thijmen Pfann uit Purmerend. Pfann overleed op 19 november en behoorde tot de harde kern van de F-side.

Bedreigingen en geweld "Het was echt gigantisch veel en daardoor ook bijna gevaarlijk", gaat de journalist verder. Dat het dak van de Johan Cruijff Arena openstond was volgens hem geen toeval. "Ik denk dat ze dat wel expres hebben gedaan, omdat ze gewoon wisten dat er iets aan zat te komen."

Ga maar eens tegen die grote jongens zeggen dat het vuurwerk niet mee naar binnen mag Matthijs van Dam over waarom de F-side niet wordt tegengehouden

Als de vuurwerkactie dus al bekend was bij de voetbalclub, is de vraag nu waarom deze niet is tegengehouden. "Het is heel lastig", zegt Van Dam. "Dat heeft te maken met de invloed die zo'n harde kern uitoefent binnen de club, want ze schuwen bedreigingen niet en ze schuwen geweld niet." Gevolgen voor privé-leven Hard optreden kan dus gevolgen hebben voor het privé-leven van bestuursleden, zegt Van Dam. "Als je hard optreedt, leg je niet alleen je functie maar ook je privé-leven in de waagschaal. Dat geldt niet alleen voor directeuren en bestuurders, maar ook voor het vrijwilligerspersoneel dat die jongens moet fouilleren." "Men durft dat niet", zegt de journalist. En dat kan hij ergens ook begrijpen. "Ga maar eens tegen die grote jongens zeggen dat het vuurwerk niet mee naar binnen mag."

'Ze hebben korte lijntjes met directeuren' De harde kern heeft het volgens Van Dam dus eigenlijk voor het zeggen in het stadion. "Ze schuiven informeel aan bij overleggen, ze hebben korte lijntjes met bepaalde directeuren. En heel veel directeuren, dat zijn natuurlijk gewoon normale mensen zoals jij en ik, die zich aan de regeltjes houden en verder een beschaafd leven hebben." "Die deinzen daar wel voor terug, zeker als hun kleine kinderen daarbij een rol gaan spelen", zegt Van Dam over het optreden tegen die harde keren. "Ik heb ook wel eens een directeur gesproken, die had een conflict met de harde kern. Die werd op een gegeven moment geappt: ik weet hoe laat je kind op vrijdag uit is. En dan moet je dus nog gaan ingrijpen, dat gaat dus niet gebeuren."

Familievak als oplossing "Dus zolang die informele lijntjes tussen harde kern en directie blijven bestaan binnen een voetbalclub, ga je het gewoon niet oplossen", zegt Van Dam. "Je moet het vak van de F-side omturnen tot een soort familievak waarbij harde kernleden verplicht zijn hun kinderen mee te nemen", noemt hij als oplossing. "Dat zou misschien ander gedrag in de hand werken. Maar het is wel nodig, om iets anders te doen dan normaal." De gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen wordt aanstaande dinsdag zonder publiek gespeeld. Vandaag heeft Ajax bekend gemaakt dat de tribune van de F-side ook op 14 december leeg blijft. De clubs speelt dan een wedstrijd tegen Feyenoord.