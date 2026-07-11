AI-personages worden steeds normaler op tv en online, zo zit dat

Er zijn nieuwe AI-gezichten in het medialandschap nu RTV Oost gaat testen met een kunstmatige versie van presentator Jaap-Erik Bijl. Ook AI-actrice Tilly Norwood heeft 'haar' eerste rol te pakken. De vraag is of we hieraan moeten wennen.

Het is niet de eerste keer dat AI-presentatoren te zien zijn in het Nederlandse medialandschap. In 2024 experimenteerde Brabant Nieuws met een AI-versie van hun presentator Nina van den Broek, bedoeld om online artikelen toegankelijker te maken voor mensen die slecht konden zien of lezen. Maar daar kwam al snel een einde aan; het project was te duur en werkte niet goed. Wantrouwen Ook met het nieuws over presentator Bijl is er veel ophef ontstaan over de gevolgen die dit heeft voor de media. Volgens hoogleraar Mediastudies Mark Deuze is deze ophef te danken aan de manier waarop we over AI-personages denken: met wantrouwen. "We zijn ons extreem bewust van kunstmatige intelligentie en het feit dat die op ons lijkt", vertelt Deuze. "Ze houden ons bij wijze van spreken een volledig geautomatiseerde spiegel voor. Dat is behoorlijk onbehaaglijk."

Verwachtingen De hoogleraar denkt wel dat we er gewend aan gaan raken. "Nu is het heel confronterend, zoals elke grote nieuwe technologische doorbraak heel confronterend voelt", legt hij uit. "Maar het geeft ons juist een kans om daar mooie gesprekken over te voeren." En dan wordt het langzamerhand normaal.

Op TikTok verwacht niemand feitelijk correcte, authentieke, eerlijke werkelijkheid. Mark Deuze

Dat is nu volgens Deuze ook al te zien op platformen zoals TikTok, waar AI veel gewoner is. Dat heeft vooral te maken met wat we verwachten vergeleken met de krant of een uitzending van EenVandaag. "Op TikTok verwacht niemand een feitelijk correcte, authentieke, eerlijke werkelijkheid. Dus in die zin kun je op TikTok veel makkelijker alles vergeven als het gaat om AI, plaatjes en filters. Maar voor de journalistiek ligt dat nog heel anders." 'Wordt vroeg of laat normaal' Mede daarom denkt hij niet dat AI-presentatoren puur de toekomst gaan zijn. "Maar het wordt vroeg of laat wel normaler." Het gaat er volgens hem om wat we tot die tijd gaan doen om dit in goede banen te leiden. "Welke discussies we gaan voeren, wat voor spelregels we gaan bedenken en of we zelf iets gaan maken waardoor we minder afhankelijk worden van landen en bedrijven heel ver weg", somt hij op.