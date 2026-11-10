Afzetting of ontslag? Dit staat Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth te wachten

Een opvallende ontwikkeling in de Verenigde Staten: een Republikeins congreslid wil minister van Defensie Pete Hegseth afzetten. Volgens de aanklager heeft Hegseth de grondwet overtreden met de oorlog tegen Iran. De vraag is of het afzetten gaat lukken.

De aanklager, Thomas Massie, is een Republikeinse afgevaardigde voor Kentucky en is al een tijd een doorn in het oog van President Trump. "Dat is omdat Massie heel erg de Epstein Files heeft willen openbaren het afgelopen jaar. En ja, dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet bij Trump", legt Amerika-kenner Kenneth Manusama uit. Oorlogsrecht geschonden Massie heeft dus een appeltje te schillen heeft met de huidige regering, maar deze zogenoemde 'impeachmentprocedure' is volgens Manusama wel gerechtvaardigd. "De aanklacht is dat Hegseth de oorlog in Iran is begonnen zonder toestemming van het Congres. Terwijl de grondwet en een federale wet dat wel eisen." Ook roept de manier waarop de oorlog is gevoerd vraagtekens op, volgens Manusama. "Het oorlogsrecht is geschonden. Denk bijvoorbeeld aan het bombardement op die school in Iran, waarbij veel kinderen zijn omgekomen." Hegseth zelf zegt dat hij niks illegaals heeft gedaan, als reactie op het nieuws over de afzettingsprocedure.

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Officiële aanklacht Maar hoe werkt zo'n impeachmentprocedure? "We hebben het al een paar keer gezien met Trump zelf", begint Manusama. "Het begint in het Huis van Afgevaardigden. Dat moet in dit geval Pete Hegseth 'impeachen', zoals het heet." Ze moeten dan een officiële aanklacht neerleggen en de meerderheid van het Huis moet daarmee instemmen. "Vervolgens wordt er in de Senaat een soort van strafproces gehouden", gaat de Amerika-kenner verder, "waarbij twee derde van de senatoren moet instemmen met de veroordeling van Hegseth en ook de uiteindelijke afzetting." Hegseth opofferen? Of een impeachment van Hegseth er echt gaat komen, weet Manusama niet zeker. "Ik denk namelijk dat de kans dat hij wordt ontslagen door Trump groter is." Vóór het proces dus. "De druk op Hegseth is vrij groot en hij is heel erg impopulair. Hij wordt gezien als een van de schuldigen van de Iranoorlog."

De druk op Hegseth is vrij groot en hij is heel erg impopulair. Amerika-kenner Kenneth Manusama

Manusama denkt dat de politieke druk op president Trump zo groot kan zijn, dat hij Hegseth liever opoffert dan door een hele impeachmentprocedure te gaan.

Nieuwe minister "Trump zou er slim aan doen om Hegseth alvast van het bord te nemen", legt Manusama uit. "Want dan kan hij een nieuwe Republikeinse minister aanstellen, nu hij nog de meerderheid in de Senaat heeft." En die nieuwe minister kan dan rekening gaan houden met de Democratische meerderheid die er komt, en daar beter mee omgaan. "Dit is wel het moment om die beslissing te nemen", voegt Manusama daaraan toe. Erfenis van MAGA Volgens Manusama is dit proces het begin van de Republikeinse partij die zich langzaam afzet tegen de erfenis van MAGA (Make America Great Again) en Donald Trump. "Op dit moment moeten ze met een schone lei beginnen, zodat ze richting 2028 weer kans hebben om bijvoorbeeld de Senaat weer terug te winnen."