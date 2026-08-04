Achterban president Donald Trump omgeslagen: is nu ineens voor Oekraïne in oorlog tegen Rusland

De tweede termijn van Donald Trump laat een totaal andere president zien dan in 2017. De binnenlandse politiek lijkt hem minder te interesseren, hij wil zich vooral op het internationale speelveld onderscheiden. Dus voor hem kan het ook interessant zijn dat zijn achterban de afgelopen tijd flink is gedraaid in de kwestie Oekraïne. Verschillende invloedrijke MAGA-influencers hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne, een land dat afhankelijk is van Amerikaanse steun in de strijd tegen Rusland.