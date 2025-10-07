Accu's van e-bikes vliegen in brand tijdens opladen: hoe een speciale kast erger kan voorkomen
Accu's van elektrische fietsen die in brand vliegen: het kan erg gevaarlijk zijn. Bedrijven die de fietsen gebruiken verzinnen er van alles op, bijvoorbeeld de accu's opladen in speciale brandkluizen.
Er zijn nog geen kleinere kluizen voor mensen om thuis te gebruiken. Consumenten met e-bikes moeten vooral zelf maatregelen nemen om brand te voorkomen: "Laad 'm niet 's nachts op en blus een brand niet zelf."