800.000 deeltijdwerkers houden minder geld over door nieuwe belastingregels, tot wel honderden euro's per jaar: 'Sparen kan niet meer'

Je loon stijgt, maar onder de streep houd je mínder over. Het komt door een belastingregel die vooral toeslaat bij deeltijdwerkers. De regeling zet een loonsverhoging om in een zogenaamde 'buffelboete' van honderden euro’s per jaar. De FNV wil ervan af.

De FNV gaat de komende maanden actie voeren om de buffelboete onder de aandacht te krijgen van de politiek en van tafel te krijgen, vertellen ze tegen EenVandaag. 'Werken moest gaan lonen' Wat de buffelboete is geworden was eigenlijk bedoeld om de lasten van werkende te verlichten, door nieuwe belastingregels betaal je op papier minder inkomstenbelasting. Maar tegelijkertijd komt er ook bijvoorbeeld een lagere heffingskorting bij. Waardoor vooral deeltijdwerkers onder de streep minder belastingvoordeel hebben. Deze afgebouwde belastingvoordeel gaat harder dan dat het loon stijgt voor deze groep. Daardoor is de bedoelde lastenverlichting uitgelopen tot een lastenverzwaring. "Werken moest gaan lonen, dat was de belofte. Maar juist lage inkomens zien hun belastingdruk oplopen", zegt FNV-econoom Tijmen de Vos.

Wat kost de buffelboete? In 2025 kost de buffelboete iemand met een salaris tussen de 900 en 2.000 euro bruto per maand al zo'n 400 euro per jaar. In 2026 loopt dat op tot 600 euro. Het gaat om bijna 800.000 werkenden in Nederland. Daarvan is driekwart vrouw volgens de FNV.

Werken wordt gestraft Interim-voorzitter van FNV Dick Koerselman is nog scherper. "Mensen die ons land draaiend houden, worden gestraft. Hun loonstrookje krimpt, terwijl miljonairs cadeaus krijgen. Dit rariteitenkabinet kiest bewust voor lastenverlichting aan de top, betaald door werkenden in zorg en detailhandel." Hij begrijpt ook niet dat er zo weinig politieke ophef over is. "Iedereen ziet het nu al op hun loonstrookje: ze houden minder over. Volgend jaar wordt dat nóg minder", vertelt de interim-voorzitter. "Over het eigen risico hoor je de politiek wél, maar de buffelboete is voor veel mensen een veel groter bedrag en dit gaat om mensen die het écht niet kunnen missen." 'Kan niet meer sparen' Voor Danielle de Git, die bij een slijterij in Hoorn werkt, voelt de buffelboete als een tik op de vingers: "Sparen voor een wasmachine kan niet meer. Het leven is zo duur geworden, boodschappen zijn bijna verdubbeld", vertelt ze. "Ik werk deeltijd vanwege gezondheidsredenen, doe wat ik kan, maar ga er toch in salaris op achteruit. Terwijl mijn huur en andere kosten wel doorstijgen." Ook Angelika Anzenberger, die bij een warenhuis in Amstelveen werkt, snapt er niets van. "De overheid wil dat je meer gaat werken, maar ondertussen houd je mínder over. Ik ben 60, werk deeltijd omdat het zwaar is, en ga er straks 600 euro per jaar op achteruit", somt ze op. "Vorig jaar kregen we er eindelijk loon bij na jaren actievoeren, maar dat wordt nu meteen weer ingeleverd."

