157 miljoen euro bezuinigen op publieke omroep én betrouwbare journalistiek behouden gaan niet samen, denken critici

Het is een van de vragen die vandaag langskomt in een lang debat over de hervormingen van de landelijke publieke omroep. Van de dertien omroepen moet in 2029 een handvol 'omroephuizen' overblijven en de NTR - bekend van het Klokhuis, Nieuwsuur en het Sinterklaasjournaal - verdwijnt. Daarbovenop komt ook nog eens een bezuiniging van 157 miljoen euro, op een budget van bijna 1 miljard euro per jaar.

'Overmijdelijk'

De publieke omroep moet van minister Eppo Bruins (media) bestuurlijk eenvoudiger worden, en beter inspelen op veranderingen in de samenleving en de opkomst van de grote techbedrijven, die de digitale media domineren. Volgens Bruins is het 'onvermijdelijk' dat de bezuinigingen het programma-aanbod gaan raken.

Maar tegelijkertijd vindt hij dat de publieke omroep 'een onmisbare rol' speelt in onze democratie en dat de journalistiek zelfs versterkt moet worden.

Vakbond kritisch

Hoe hij dat met elkaar rijmt? "Ik heb me gewoon geschikt naar de financiële kaders waar ik 'ja' tegen zei toen ik dit ambt aanvaardde. En daarbinnen zorg ik ervoor dat dat wat waardevol is, dat dat voluit kan blijven bestaan en zo mogelijk ook sterker wordt." Volgens de minister blijft er zelfs met minder geld ruimte voor journalistiek en andere programmering.

Journalistenvakbond NVJ is bang dat de journalistieke programmering juist wél geraakt zal worden. Algemeen secretaris Thomas Bruning wil dat de minister tijdens het debat toezegt dat er op de journalistieke programma's niet bezuinigd wordt. De publieke omroep is volgens Bruning al een van de goedkoopste en onafhankelijke omroepen van Europa. Het bereik is met ruim 80 procent groot en de waardering is hoog. "Desondanks is gekozen voor een bezuiniging. Dat vinden we onbegrijpelijk."