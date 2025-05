Zo doe je mee met EenVandaag

Wat wil jij beter begrijpen in het nieuws? En wat moet volgens jou écht besproken worden? Bij EenVandaag zoeken we met ons interactieteam continu naar manieren om hierover in gesprek te gaan.

Bij actuele onderwerpen waar we aan werken, vragen we soms om jouw input. Je kunt dan je mening geven via het EenVandaag Opiniepanel, of je vragen insturen via 'EenVandaag Vraagt'.

Je kunt ook zelf het initiatief nemen: heb je een idee, opmerking of ervaring die volgens jou relevant is? Of wil je reageren op een reportage of artikel van ons? Dan kun je daarover direct chatten met een redacteur hier op de site, in de Peiling-app, of via WhatsApp.

Elke week vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle input doen: welke onderwerpen veel losmaakten in de chat, wat we met reacties hebben gedaan en hoe het er achter de schermen aan toegaat.