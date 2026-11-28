Wie betaalt de rekening van Nederland? Zo is de belastingdruk per inkomen geregeld
Belasting: er was de laatste tijd veel over te doen in Den Haag. Het kabinet viel zelfs bijna over de 'miljonairsbelasting'. De druk zou volgens sommigen niet goed zijn verdeeld. Hoe dat komt leggen we uit in deze video.
In Nederland is het idee simpel: hoe meer je verdient, hoe groter het deel van je inkomen dat je aan belasting betaalt. Maar uit onderzoek blijkt dat die belastingdruk bij de allerhoogste inkomens juist weer daalt. Hoe kan dat? En wat wordt er gedaan om dit eerlijker te maken?