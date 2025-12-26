Oudejaarslot al binnen? Hoe de overheid verdient aan gokken met loterijen

Toch zit er achter die trekking iets opvallends: de Staatsloterij en nog veel meer kansspelen zijn eigendom van de overheid in de Nederlandse Loterij. Ook heeft de staat Holland Casino in handen. Terwijl zij gokverslaving proberen tegen te gaan, bieden ze gokken dus ook zelf aan. In deze video leggen we uit waarom dat zo is én of dat eigenlijk niet zou moeten veranderen.