Niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse Big tech? Zo kom je ervan af
Steeds vaker hoor je dat Europa en Nederland minder afhankelijk moeten worden van Amerikaanse techbedrijven. Maar waarom eigenlijk? En is overstappen echt zo ingewikkeld als het voor sommigen klinkt? We leggen het uit in deze video.
We zochten uit waar die afhankelijkheid van de Verenigde Staten eigenlijk vandaan komt. En hoe je zelf zo makkelijk mogelijk onafhankelijk wordt. Goed nieuws: van WhatsApp tot je mail of Google Drive, er is overal al een werkend Europees alternatief voor.