25 jaar na de aanslagen: dit is wat 9/11 betekende voor onze veiligheid voor terrorisme

Op 9/11 kwamen bijna 3.000 mensen om het leven bij de aanslagen op de 'Twin Towers' van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington, en bij de verijdelde aanslag met het Witte Huis als vermoedelijke doelwit. In deze video kijken we naar de gevolgen van deze historische gebeurtenis.

Van de Patriot Act en de oorlogen in het Midden-Oosten tot de opkomst van Islamtische Staat, en polarisatie en radicalisering hier in Nederland: welke invloed had 9/11 op de terreurdreiging en hoe groot is die dreiging vandaag de dag, 25 jaar later?