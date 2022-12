Het iets grotere enthousiasme over de Europese Unie na de Russische inval in Oekraïne is weer afgenomen. Het vertrouwen in de EU is nu fors lager dan in maart en een grotere groep ziet nu vooral nadelen van het Nederlandse lidmaatschap.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder meer dan 33.000 leden van het Opiniepanel. Zowel eind maart als afgelopen week werd aan panelleden gevraagd hoe zij over de Europese Unie denken en hoeveel vertrouwen ze erin hebben.

'Samen-gevoel weer weggezakt'

Mensen geven aan dat ze het het idee hebben dat de EU-landen na de inval door Rusland meer als eenheid optraden, maar dat zij Oekraïne nu weer allemaal op eigen houtje proberen te helpen waardoor de Europese Unie als geheel minder belangrijk wordt.

"Toen de oorlog met Rusland uitbrak, leek de EU wat meer in beeld. Een groter samen-gevoel. Zonder dat ik het doorhad is dat beeld allang weer weggezakt", schrijft iemand in het panelonderzoek, dat 9 maanden na het uitbreken van de oorlog is uitgevoerd.

Fors lager vertrouwen in EU

Waar in maart nog de helft (49 procent) zijn vertrouwen uitsprak in de EU, is dat nu 29 procent. Daarnaast zagen destijds meer mensen voordelen in de EU dan nadelen. De, toen nog nieuwe, samenwerking tussen lidstaten om als 1 blok tegen Rusland op te treden, speelde daarbij een belangrijke rol. Dat beeld is inmiddels weer gedraaid: 40 procent ziet nu meer nadelen, 36 procent meer voordelen.

Heeft de EU meer voor- of nadelen voor Nederland?

En daarmee komt het chagrijn over de Europese Unie weer terug op het niveau van voor de oorlog. Voor de economie zien veel mensen nog altijd de voordelen, maar verder heeft men het idee dat 'Brussel' burgers vooral regels oplegt op de verkeerde thema's. Iemand schrijft daarover: "Voor de BV Nederland heeft het vast voordelen, maar als burger hoor ik alleen van de EU als ik word betutteld om geen plastic rietje te gebruiken."

Meerderheid wil minder bevoegdheden

Een meerderheid van 57 procent zegt dan ook dat de EU vooral minder bevoegdheden moet krijgen. Ook dat aantal is, na een korte terugval na de uitbraak van de oorlog, weer op het niveau van 2021. Kort na de inval van Rusland in Oekraïne vond een derde dat de Unie minder taken moest krijgen.

Meer of minder bevoegdheden naar de EU?

Ondanks het verslechterde imago ervan vindt nog altijd een meerderheid dat Nederland thuishoort in de Europese Unie. 59 procent is van mening dat Nederland lid moet blijven. Weliswaar is ook het enthousiasme daarover minder geworden, maar veel mensen zien anders niet hoe Nederland het als klein land gaat redden met de dreigingen die nu spelen: "We hebben op onszelf niks te vertellen in deze boze wereld. Redenen genoeg om Brussel te verafschuwen, maar eruit lost niks op."