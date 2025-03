De PVV verliest weer en komt deze maand op 31 zetels. PVV-kiezers stappen niet over, maar haken teleurgesteld af. De VVD krijgt er zetels bij, maar vangt weinig PVV-kiezers op. BBB houdt nog twee zetels over.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Verian. De daling van de PVV betekent voorlopig het einde van de dominantie van de PVV in de zetelpeilingen, sinds de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Wilders komt met 31 zetels in de buurt van de VVD (28 zetels) en GroenLinks-PvdA (27 zetels).

Zetelpeiling 25 maart 2025

Niet meer stemmen

De uittocht bij de PVV betekent niet direct dat kiezers weer massaal voor het midden kiezen. Teleurgestelde PVV-kiezers, die vaak vallen over het Oekraïne-standpunt van die partij of de ruzies in het kabinet, zouden nu vooral niet meer gaan stemmen.

Verloop ten opzichte van Tweede Kamerverkiezingen 2023

De VVD laat juist een stijgende lijn zien. Ten opzichte van eind januari krijgt de partij er zes zetels bij. De partij van Dilan Yeşilgöz wint niet zozeer van de PVV, maar overtuigt vooral mensen die bij de laatste verkiezingen niet hebben gestemd. 'Nieuwe' VVD-kiezers vinden dat de partij stabiliteit uitstraalt en dat dat in tijden van internationale onzekerheid nodig is.

BBB naar 2, CDA en GroenLinks-PvdA gelijk

Coalitiepartij BBB heeft het op dit moment lastig in de zetelpeiling. Deze maand houdt de partij van Caroline van der Plas 2 van de 7 zetels over. Door het verlies van de PVV, BBB en, eerder al, NSC zou de coalitie gezamenlijk op 63 zetels komen, een stuk minder dan de 88 zetels bij de laatste verkiezingen.

De zetelstand van andere partijen, zoals het CDA en GroenLinks-PvdA, blijft stabiel. Het CDA staat al maanden op flinke winst, grotendeels door het ineenstorten van NSC sinds de verkiezingen. GroenLinks-PvdA zou nu ongeveer evenveel zetels krijgen (27 zetels) als bij de laatste verkiezingen (25 zetels).

Minderheid vindt dat kabinet moet aanblijven

Het gebrek aan vertrouwen is ook te zien in de vraag aan kiezers uit het Opiniepanel of het kabinet moet aanblijven. Een minderheid (40 procent) vindt van wel; 49 procent denkt dat het beter is voor Nederland als het kabinet valt.

Wat voor kabinet willen kiezers bij volgende verkiezingen?

De meeste coalitiekiezers vinden nog wel dat het kabinet door kan, maar in de VVD-achterban is dat geen overtuigende meerderheid (56 procent) en bij NSC slechts 37 procent. Een NSC-kiezer: "Ze schermen de hele tijd met dat de kiezer heeft gesproken, maar dit kabinet kan niemands bedoeling zijn."

VVD'ers verdeeld over weer met PVV

En als het kabinet valt, welke coalitie zien kiezers dan voor zich? Kiezers van de VVD, de partij die met deze zetelstand een rol zal spelen bij de formatie, willen het liefst een kabinet rechts van het midden. Maar er is verdeeldheid over of de VVD weer met de PVV moet samenwerken om een meerderheid te krijgen.

Zien kiezers liever een kabinet met VVD en PVV of GL-PvdA en VVD?

De helft (46 procent) zegt van wel. De andere helft (43 procent) geeft de voorkeur aan een coalitie met GroenLinks-PvdA. "Wilders blijkt geen constructieve leider en zijn bewindslieden en Kamerleden zijn in het algemeen onder de maat", zegt een VVD-kiezer. VVD-kiezers die liever 'over links gaan' noemen opvallend vaak dat ze wel met de PvdA willen samenwerken, maar niet met GroenLinks.