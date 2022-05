In het lekkere weer een sigaretje opsteken op het terras? Als het aan niet-rokers ligt, wordt dat zo snel mogelijk verboden.

Ook op veel andere plekken zou het volgens de meerderheid van de Nederlanders verboden moeten worden om een peuk op te steken. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 32.000 deelnemers van het Opiniepanel.

Voorstanders van rookverbod

Bijna tweederde (65 procent) van de niet-rokers is voorstander van een rookverbod op het terras. De steun voor een rookverbod op terrassen van horecagelegenheden is het afgelopen decennium flink toegenomen.

In 2013 onderzocht EenVandaag dit voor het eerst. Toen steunde ruim een kwart (28 procent) van alle deelnemers het idee om buiten een verbod in te stellen. Nu is dat aantal verdubbeld (58 procent).

'Paria van de samenleving'

Rokers zelf willen van zo'n verbod op terrassen niks weten. Ruim acht op de tien (84 procent) van de ruim 2400 ondervraagden die dagelijks roken, zijn tegen. "Ik voel me nu al een paria in eigen land", verzucht een roker. "Tegelijkertijd kun je wel alcohol en suiker krijgen, dat is ook ongezond."

Ook een rookverbod in parken en op stranden stuit op weerstand van rokers. Mensen die niet roken, zijn over een verbod op die plekken verdeeld: de helft van hen is voor een rookverbod in het park of op het strand, 43 procent is tegen.

In de buurt van scholen

Anders is het als het gaat om plekken waar veel kinderen komen. Sinds de zomer van 2020 geldt er een rookverbod op schoolterreinen. De meeste mensen vinden het een goed idee als er ook in de buurt van scholen geen sigaret mag worden opgestoken.

Datzelfde geldt voor de omgeving van sportvelden en ziekenhuizen. Op die plekken is er ook onder rokers meer draagvlak voor een verbod. Ongeveer de helft van de rokers is voor.

Mensen die niet roken en mensen die dagelijks roken over waar een rookverbod zou moeten zijn.

Roken op straat verbieden?

Veel mensen zouden de uitbreiding van het rookverbod naar andere plekken toejuichen. Maar roken in de gehele openbare ruimte verbieden, dus ook op straat? Dat gaat veel mensen te ver.

Niet alleen rokers, ook een meerderheid van de niet-rokers staat daar nu niet achter.

Betutteling

Ook sommige niet-rokers zouden een verbod op straat betutteling vinden omdat het lijkt op een totaal verbod. "Waar bemoeien ze zich mee?", vraagt een deelnemer zich af. "Dat je andere mensen niet mag lastig vallen is één, maar laat mensen verder zelf kiezen wat ze doen."

Anderen vinden een uitgebreid ontmoedigingsbeleid, door bijvoorbeeld de prijzen te verhogen, hypocriet omdat de verkoop van tabak de overheid veel geld oplevert. Veel mensen geloven bovendien niet dat het werkt: "Als mensen willen roken, roken ze toch wel".