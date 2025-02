Mogen jongeren straks pas vanaf hun 15de op social media? Een grote meerderheid (7 op de 10) vindt dat een goed plan. Al is bij ouders van kinderen die er dan niet meer op mogen wel meer twijfel.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel. In Den Haag wordt gesproken over een hogere minimumleeftijd voor populaire social media-apps als TikTok, Snapchat en Facebook. Zo zou de verslavende werking ervan tegengegaan kunnen worden, is het idee. Voor de meeste social media geldt nu een minimumleeftijd van 13 jaar. D66 wil die grens optrekken.

Beter, knapper, rijker

Gevraagd aan alle deelnemers is er massale steun voor dit idee. 71 procent steunt een social media-verbod voor kinderen onder de 15 jaar. Social media zijn volgens hen de belangrijkste oorzaken van depressies en andere stoornissen waar jongeren massaal mee kampen.

Een deelnemer schrijft: "Er zijn te veel jongeren met mentale problemen. Niet alleen omdat ze niet buiten spelen, maar op sociale media het ondoenlijke idee krijgen dat het altijd beter, knapper, rijker kan."

Voorlichting vanuit ouders

En daar moet volgens hen wat aan gedaan worden: "Als het zo verslavend is, moet er één lijn getrokken worden met alcohol, vapen, roken, gokken en social media."

Maar 1 op de 5 (19 procent) is juist negatief over een verbod. Niet omdat ze de verslavende werking van sociale media toejuichen, maar omdat ze meer geloven in goede voorlichting van ouders: "Ouders moeten hun kinderen leren om verstandig en kritisch om te gaan met hun mobiele telefoon en met sociale media."

Ouders minder enthousiast

Ouders met kinderen van 13 en 14 jaar zijn om die reden ook minder enthousiast als hun kroost niet meer op social media mag. 57 procent is voor het optrekken van die leeftijdsgrens, 33 procent is tegen.

Voorstanders vinden het op zich een goed signaal en ze erkennen de problemen. Zoals een ouder zegt: "Niet via het scherm communiceren, maar leren om gewoon direct met elkaar te praten. Dat is ook goed voor de sociale vaardigheden en ontwikkeling van kinderen. Van mij mag die leeftijdsgrens naar 18 jaar. Je krijgt er leukere, socialere kinderen van."

Groepsdruk

Maar een derde van deze ouders ziet dus niets in een verbod. Ze hebben vooral twijfels over de effectiviteit ervan. Ze zeggen hun kinderen 'goed genoeg te kennen' om te weten dat ze te veel groepsdruk voelen om social media bij zo'n verbod links te laten liggen.

Hun kinderen gaan volgens hen andere manieren bedenken om online te gaan, bijvoorbeeld door een valse leeftijd op te geven of een VPN-verbinding te leggen.

Opvoeden geen taak van het Rijk

Het werkt volgens die ouders veel beter als je kinderen voorlicht en aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. "Ik zie liever dat er goede voorlichting komt over social media aan jongeren. Ouders, school, maar ook de overheid moet hier een rol in hebben. En sociale mediabedrijven moeten verplicht worden om goed te modereren op hun platforms", zegt een ondervraagde ouder.

Een ander voegt toe dat verbieden niet altijd de beste manier is om gedrag te sturen: "In Nederland wil men tegenwoordig alles maar verbieden. Laat het over aan de ouders of hun kind wel of geen social media mag gebruiken. Opvoeden is de taak van hen, niet van het Rijk."