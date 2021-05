Tweederde (67 procent) van de kiezers vindt dat de politieke partijen hun onderlinge en eigen problemen nu opzij moeten zetten om zo snel mogelijk door te formeren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 18.500 leden van het Opiniepanel.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de voortgang van de formatie. Bij veel kiezers krijgen onbegrip en ongeduld de overhand als het gaat over het formatieproces tot nu toe. Een ruime meerderheid (83 procent) van de deelnemers heeft het gevoel dat politici de afgelopen weken meer bezig zijn geweest met elkaar, dan met het landsbelang.

Driekwart CDA-kiezers: 'Nu problemen aan de kant om te formeren'

Volgens veel kiezers is het hoog tijd dat twee maanden na de verkiezingen de formatie echt van de grond komt. Een van de belangrijke factoren daarin is de affaire rond Pieter Omtzigt: daardoor is het vertrouwen tussen partijen beschadigd. Ook binnen het CDA lijkt er vooralsnog geen consensus over kabinetsdeelname. De kiezers van het CDA zijn eenduidiger: ruim driekwart (78 procent) van hen vindt dat de partijen in Den Haag hun problemen aan de kant moeten zetten om door te formeren.

Kiezers over partijen in de formatie

Ook de kiezers van vrijwel alle andere grote partijen vinden in meerderheid dat partijen interne en onderlinge problemen opzij moeten schuiven. Bijna alle VVD-kiezers zijn die mening toegedaan (98 procent) en ook de meeste D66-, PvdA-, GroenLinks- en ChristenUnie-kiezers vinden dat partijen zich meer moeten richten op de formatie.

Meeste PvdA- en GroenLinks-kiezers staan open voor formatie met Rutte

Uit het eindverslag dat informateur Herman Tjeenk Willink onlangs presenteerde, bleek dat de meeste partijen deelname aan een coalitie met de VVD niet uitsluiten. Veel kiezers zijn het daarmee eens. Een meerderheid van de achterbannen van de huidige coalitiepartijen D66, CDA en de ChristenUnie, vindt dat hun partij formatiegesprekken moet voeren met de VVD onder leiding van Mark Rutte.

Kiezers over formatieonderhandelingen

Hoewel veel linkse kiezers niet staan te springen om samen te werken met de VVD onder Rutte, sluiten ook zij kabinetsdeelname zeker niet uit. De grootste groep PvdA-kiezers en een meerderheid van de GroenLinks-kiezers vinden dat hun partij open moeten staan voor formatiegesprekken met de VVD en pas daarna moet beslissen of ze aan een nieuw kabinet deelnemen.