Door de groeiende onzekerheid in de wereld, stijgt de populariteit van noodpakketten: meer dan de helft (57 procent) heeft zo'n pakket in huis of wil er een aanschaffen. Vrees dat de overheid niet snel komt helpen bij een noodsituatie speelt daarin mee.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 deelnemers van het Opiniepanel. Volgens experts moeten we in de toekomst serieus rekening houden met grootschalige stroomuitval van meerdere dagen. Bijvoorbeeld door een cyberaanval of sabotage, maar ook door overbelasting op het stroomnet. Ook panelleden zien die kans toenemen: vorige zomer vond 34 procent die kans redelijk groot, nu 4 op de 10 (42 procent).

Twijfels over hulp van overheid

Mochten we meerdere dagen zonder stroom komen te zitten, dan kan dat grote gevolgen hebben. Zo is er dan geen stromend water, geen openbaar vervoer of geen digitaal betaalverkeer. Slechts 3 op de 10 (29 procent) ondervraagden verwachten dat de overheid snel paraat staat om hen te helpen.

Tweederde (67 procent) heeft daar weinig of geen vertrouwen in. Zij betwijfelen of deze regering voldoende prioriteit geeft aan rampenbestrijding en vragen zich af in hoeverre de overheid zelf nog kan functioneren onder zulke omstandigheden. Bovendien maakt het huidige kabinet voor hen tot dusver nog geen daadkrachtige indruk. "Deze regering is niet zo goed om op korte termijn beslissingen te nemen, ik denk dat de meeste mensen op zichzelf zijn aangewezen", vreest een deelnemer.

Hebben mensen een noodpakket in huis?

Meer noodpakketten in huis

Met die toenemende zorgen zijn meer mensen zich gaan voorbereiden op een mogelijke ramp. Zo'n 3 op de 10 (28 procent) heeft een noodpakket, met onder andere houdbaar voedsel, water en contant geld in huis. Vorig jaar was dat nog 22 procent.Ook het aantal mensen dat van plan is zo'n pakket aan te schaffen is gestegen, van 20 procent in augustus 2024 naar 29 procent nu.

Sommige deelnemers die recentelijk spullen voor noodsituaties in huis haalden, geven aan dat de toespraak van NAVO-baas Mark Rutte, die afgelopen december mensen opriep om zich geestelijk voor te bereiden op oorlog, daar een rol in speelde. Ook de tv-uitzending Black-out zette enkelen aan tot actie. In de eenmalige special maakte de EO een fictieve nieuwsuitzending, van een noodsituatie waarin delen van het land meerdere dagen zonder stroom zaten.

'Onnodige bangmakerij'

Het aantal mensen dat geen noodpakket heeft en dat ook niet wil, nam af: van ruim de helft (54 procent) in augustus, naar 39 procent nu. Deze groep ziet uitspraken als die van Mark Rutte vooral als 'onnodige bangmakerij'.

Anderen denken dat als de nood écht uitbreekt, een samengesteld pakket niet veel meerwaarde zal hebben. "Onzinnig, het is maar voor de eerste dagen en daarna zit je alsnog in de ellende", vindt een deelnemer. "Bovendien heb ik nu al genoeg in huis om die eerste dagen te overleven."

Hoe lang denken mensen zonder problemen door te kunnen komen bij een grote stroomuitval?

Week volhouden

Noodpakketten zijn doorgaans bedoeld om mensen de eerste 2 à 3 dagen door te laten komen, totdat er georganiseerde hulp op gang komt. Voor 3 op de 10 (30 procent) is dat ook ongeveer de maximale duur die zij verwachten uit de problemen te blijven bij een grote stroomuitval. Nog eens 36 procent denkt dat een week te kunnen, een kwart (27 procent) zelfs langer dan dat.

Ook vinden mensen zichzelf nu beter voorbereid dan vorig jaar. Zo'n tweederde (65 procent) acht zichzelf redelijk tot heel goed in staat om het een week vol te houden bij een grote stroomuitval. Vorig jaar was dat lager: toen had nog 58 procent daar vertrouwen in.