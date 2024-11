Waar aankomend president Trump cryptobedrijven in de VS volgend jaar ruim baan wil geven, zien 7 op de 10 zo’n beleid in Nederland niet zitten. Kopers moeten goed beschermd worden, vinden panelleden.

Dat blijkt uit onderzoek onder 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van hen hebben ruim 1.600 op het moment cryptomunten in hun bezit. Tijdens zijn campagne liet Trump weten dat Amerika onder zijn bewind een 'bitcoin-supermacht' moet worden, met minder regels voor cryptobedrijven en een nationale reserve van bitcoinmunten.

Hoe moet het Nederlandse beleid voor de cryptomarkt eruit zien?

Beleid in Nederland niet gewenst

Een groot contrast met de deelnemers in het onderzoek, waarvan de grootste groep (68 procent) vooral negatief is over cryptomunten. Zij zien crypto vaak als 'speculatief', 'oncontroleerbaar' en 'milieuvervuilend'. 7 op de 10 (71 procent) hebben daarom liever juist strenge regels voor onze cryptomarkt, ook als we daarmee minder cryptobedrijven in Nederland hebben.

Mensen die zelf cryptomunten hebben zijn daar iets meer verdeeld over. Toch ziet ook onder hen de grootste groep (44 procent) liever dat kopers van cryptomunten beter beschermd worden in Nederland. "Cryptomarkten zijn veredelde casino's en de overheid moet ze ook zo behandelen. Niet verbieden maar wel aan strenge regels binden", vindt een deelnemer.

''Wildwest'-taferelen'

Van het plan van Trump om cryptobedrijven juist meer vrijheid te geven, verwacht de helft (51 procent) van de ondervraagden dat dat vooral negatief uit zal pakken. Deze groep ziet crypto vooral als een 'cowboymarkt', die goed gereguleerd moet worden om slachtoffers te voorkomen. "Dat zal voor 'wildwest'-taferelen zorgen, een bedreiging voor het monetaire systeem", vindt een panellid.

Daarnaast vermoedt een groot deel, waaronder deze deelnemer, dat Trump als 'opportunist en luchtfietser' zich vooral met de cryptomarkt bemoeit uit eigenbelang. "Zolang het hem uitkomt, kan hij mensen inspireren om in te stappen, wat goed is voor beleggers. Maar hij is onberekenbaar en onbetrouwbaar. Wat hij daadwerkelijk gaat doen voor de markt, is volledig duister."

Hoe kijken deelnemers naar de crypto-ambities van Donald Trump?

Investeerders positiever

Toch klinken onder crypto-eigenaren meer enthousiaste geluiden. Bijna tweederde (63 procent) is tevreden over Trumps ambities, niet in de laatste plaats omdat het hun eigen portemonnee al ten goede kwam. In de weken na de verkiezingen steeg de bitcoinkoers naar een recordhoogte. "Sinds Trump de verkiezingen heeft gewonnen is de waarde van mijn crypto's met 58 procent gestegen. Kom daar eens om bij een bank", laat een deelnemer weten.

Ook denken crypto-eigenaren dat de acceptatie van cryptovaluta het komende jaar zal toenemen. Hoewel de meeste deelnemers die geen munten hebben nog niet staan te springen om in te stappen, heeft een kleine groep van hen (10 procent) wel het voornemen zich meer in het onderwerp te verdiepen. 4 procent denkt daadwerkelijk munten aan te gaan schaffen.

Gebrek aan vertrouwen in financiële instanties

Naast de financiële aantrekkingskracht, vinden cryptovaluta ook een achterban in mensen die weinig vertrouwen hebben in traditionele banken en financiële instellingen. Een derde (34 procent) van crypto-eigenaren noemt dat zelfs als een van de redenen om cryptomunten te kopen.

Cryptovaluta zijn volgens hen een goede 'tegenhanger van de overgereguleerde reguliere geldmarkt' en voorkomen de 'inmenging van overheden en banken'. "De banken verdienen fors aan ons spaargeld en zelf krijgen we amper rente. Daarbij nog de maandelijkse kosten van de rekening, dat moet echt anders", vindt een voorstander.