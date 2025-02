Waar sommigen zelf besluiten een maand geen alcohol te drinken, vindt een groot deel dat ook de overheid een actievere rol mag spelen om alcoholgebruik te ontmoedigen. 61 procent zou het goed vinden als het verboden wordt om voor alcohol te adverteren.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel.

'Overheid heeft verantwoordelijkheid'

Verschillende gezondheidsexperts riepen de overheid deze maand op om zich meer in te zetten om consumenten te behoeden voor de gezondheidsrisico's van alcohol. Ook 4 op de 10 (41 procent) panelleden vinden dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om drankgebruik onder burgers te ontmoedigen.

Zij lichten toe dat overmatig alcoholgebruik niet alleen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. "Als de overheid opdraait voor de ziektekosten, mogen ze ook inbreng hebben in zaken die gezondheid schaden. Preventie is een taak van de overheid en daar horen alcohol, roken en drugsgebruik ook bij", vindt een panellid.

Verbod op reclame

EenVandaag legde de panelleden een aantal mogelijke maatregelen voor die de overheid in zou kunnen zetten om alcoholgebruik terug te dringen. De meeste steun is er voor een algeheel verbod op reclame voor alcohol, zoals nu ook bij roken het geval is. 61 procent zou dat een goed idee vinden.

Volgens voorstanders zou het stoppen met reclame helpen om 'de cultuur rondom alcohol' te veranderen. "In veel films en reclames op tv wordt alcohol als normaal weggezet, terwijl het eigenlijk zoveel nadelige gevolgen heeft", licht een deelnemer toe.

Niet iedereen is fan

Maar niet iedereen zit op 'bemoeienis' te wachten, zo ziet 28 procent minder in zo'n verbod. Net als bij alle andere maatregelen, vinden veel mensen dat de overheid zich niet met het alcoholgebruik moet bemoeien.

Bovendien zien zij genoeg andere schadelijke producten waar ook nog steeds reclame voor wordt gemaakt.

Waarschuwingen

Een andere optie is het toevoegen van duidelijke waarschuwingen voor gezondheidsrisico's op de etiketten van alcoholhoudende dranken. In Ierland wordt die maatregel vanaf volgend jaar ingevoerd.

Iets minder dan de helft (45 procent) zou het goed vinden als zulke waarschuwingen ook in Nederland verplicht zouden worden, om consumenten 'bewuster' te maken van het feit dat alcoholgebruik schadelijk is. Anderen zijn sceptisch, en geven aan dat zulke waarschuwingen op sigarettenpakjes ook niet effectief zijn geweest.

Supermarkt en prijsverhoging

Maatregelen die de consumenten directer raken zouden in dat opzicht effectiever zijn, maar kunnen op minder steun rekenen. Stoppen met de verkoop van alcohol in de supermarkt, zoals in sommige Europese landen al het geval is, zou voor 4 op 10 (39 procent) acceptabel zijn. "Mensen moeten wel een vrije keuze hebben om het te kopen, niet elk gebruik van alcohol is problematisch", vindt een deelnemer.

Nog minder enthousiasme is er voor het verhogen van prijzen om alcoholgebruik te ontmoedigen (35 procent). Hoewel sommigen aangeven dat verhoogde belasting 'goed is om de staatskas te spekken', is de gedachte dat mensen die echt willen drinken het toch wel blijven kopen en 'in financiële problemen raken'.

'Betutteling'

Iets meer dan de helft (53 procent) van de deelnemers zou liever zien dat de overheid zich helemaal niet bezighoudt met het drankgebruik van burgers. Zij vinden overheidsmaatregelen om drankgebruik te ontmoedigen vooral 'betuttelend' en vinden dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid.

"De overheid betuttelt al in zoveel zaken", beklaagt een deelnemer zich. "Laat de mensen in dit geval ook maar eens zelf de verantwoordelijkheid dragen."