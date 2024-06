4 op de 10 hebben vertrouwen in de nieuwe ministersploeg die deze dagen vorm krijgt. Onder coalitiekiezers is dat hoger, maar VVD- en NSC-kiezers hebben wel grote moeite met één beoogd minister: PVV’er Marjolein Faber van Asiel en Migratie.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 8.400 leden van het Opiniepanel. Van de coalitiekiezers hebben PVV'ers (80 procent) en BBB'ers (88 procent) het meeste vertrouwen. Onder VVD'ers (46 procent) en NSC'ers (62 procent) is dat een stuk lager. De mogelijke aanstelling van Marjolein Faber roept bij hen veel weerstand op.

Weerstand tegen Faber op Asiel

Coalitiepartijen voeren op dit moment koortsachtig overleg over de vraag of zij de nieuwe post Asiel en Migratie mag invullen. PVV-leiders Geert Wilders schoof haar naar voren nadat Gidi Markuszower niet door de veiligheidscheck kwam, maar VVD-leider Dilan Yesilgöz sprak vandaag openlijk haar twijfels uit door Faber 'niet onomstreden' te noemen.

Ook onder de panelleden roept Marjolein Faber veel weerstand op: meer dan de helft van alle deelnemers (53 procent) heeft weinig tot geen vertrouwen in haar. Dat zijn niet alleen kiezers uit de oppositie: onder de achterbannen van VVD en NSC noteert zij dezelfde cijfers. "Onacceptabel gezien haar standpunten en zienswijze", laat een VVD-kiezer weten. PVV-kiezers staan wel in grote meerderheid achter een aanstelling van Faber.

Hoe denken coalitiekiezers over Marjolein Faber als beoogd ministers van Asiel en Migratie?

'Onoverbrugbare verschillen'

Voor beoogd premier Dick Schoof vormt die ministerpost gelijk een lastige eerste horde om te nemen voordat zijn nieuwe kabinet op het bordes staat. Daarna zal hij er volgens kiezers nog een flinke kluif aan hebben om de boel bij elkaar te houden. Nog geen kwart (23 procent) denkt dat het kabinet de volledige regeertermijn uit zal zitten.

Bijna tweederde (63 procent) verwacht dat het kabinet vroegtijdig zal komen te vallen. Onder kiezers van de coalitiepartijen heeft met name de VVD-achterban er een hard hoofd in: van hen denkt bijna 7 op de 10 (68 procent) dat het kabinet de rit niet uitzit. "Met zoveel controverse verwacht ik onoverbrugbare verschillen", vindt een VVD-kiezer.

Wel vertrouwen in Schoof

Tegelijkertijd pleiten panelleden ervoor dat het nieuwe kabinet 'een kans verdient' en de nieuwe bewindspersonen 'het voordeel van de twijfel'. Zij kunnen wellicht vertrouwen putten uit premier Schoof: ruim de helft (57 procent) van de deelnemers heeft vertrouwen in zijn kwaliteiten.

Zij vinden hem onder meer 'neutraal', 'bekwaam' en 'degelijk', en denken dat die kwaliteiten van pas zullen komen bij deze volgens velen 'moeilijke klus'. "Schoof kan de bindende figuur zijn, maar zal al zijn capaciteiten moeten gebruiken om de boel bij elkaar te houden", concludeert een panellid.

Hoe denken mensen over de nieuwe ministers?

Meeste vertrouwen in Agema

Van de overige lijst met beoogde ministers kan Fleur Agema, die minister van Volksgezondsheid moet worden namens de PVV op het meeste vertrouwen rekenen. De helft (56 procent) van de deelnemers heeft redelijk tot veel vertrouwen in haar. "Zij kan zich eindelijk na jaren waar gaan maken op Zorg", zegt een panellid.

Ook Mona Keijzer (BBB) kan op het vertrouwen van de helft (50 procent) van de kiezers rekenen. Verder blijkt ook een groot deel van de ministersploeg nog redelijk onbekend onder de panelleden, met horeca-voorman Dirk Beljaarts en Judith Uitermark (NSC) als de meest onbekende gezichten.

Coalitiepartijen tevreden met verdeling

Iets meer dan de helft (56 procent) van alle deelnemers is tevreden over hoe de ministersposten verdeeld zijn over de vier partijen. Onder kiezers van de coalitiepartijen is dat ruim driekwart. "Iedere partij krijgt de posten die ze graag willen hebben en bij hun verkiezingsprogramma aansluit", vindt een PVV-stemmer.

Onder kiezers van de oppositie is er meer kritiek. Hoewel er opluchting klinkt dat de 'belangrijkste ministeries' bij VVD en NSC terecht zijn gekomen, houden zij hun hart vast voor de ministeries van Asiel en Migratie en Ontwikkelingssamenwerking onder de PVV. "Dat is de kat op het spek binden", aldus een GroenLinks-PvdA-kiezer.