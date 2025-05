Veelgestelde vragen over het opiniepanel

Wat is het EenVandaag Opiniepanel?

Het Opiniepanel is het online onderzoekspanel van het programma EenVandaag. Je kunt je mening geven over actuele onderwerpen, zoals de coronacrisis, het kabinet, de gezondheidszorg, het klimaat, racisme en hoe je denkt over Nederland. De uitslagen brengen we in de tv- en radio-uitzendingen van EenVandaag, via onze website en onze socials. De uitkomsten bereiken niet alleen meer dan een miljoen mensen, maar ook beleidsmakers en politici. Klik hier voor meer informatie over het Opiniepanel.